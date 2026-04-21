Un appuntamento destinato a lasciare il segno nella storia del Teatro Verdi di Busseto: venerdì 1° maggio 2026 il palcoscenico accoglierà un recital straordinario interamente dedicato a Giuseppe Verdi, nell’anno del 125° anniversario della sua scomparsa. Ideato appositamente per questa occasione, nella città simbolo del Maestro, l’evento assume un valore unico anche per la presenza di Anna Netrebko, tra le soprano più celebri del XXI secolo.

Busseto celebra Verdi

Protagonista nei più prestigiosi teatri internazionali – dalla Scala di Milano al Metropolitan di New York – e prima artista classica inclusa tra le cento persone più influenti al mondo secondo il Time, Netrebko ha costruito una carriera che attraversa i grandi repertori, da Mozart al verismo. Eppure, un recital interamente dedicato a Verdi rappresenta una scelta senza precedenti per un’artista che concede raramente esibizioni di questo tipo, rendendo l’omaggio ancora più significativo. Accanto a lei, il baritono Luca Salsi, tra i massimi interpreti verdiani contemporanei, profondamente legato alla terra che diede i natali al compositore. Nato nella Bassa parmense, Salsi calcò i più importanti palcoscenici internazionali – dalla Royal Opera House al Festival di Salisburgo – affermandosi in ruoli come Macbeth, Rigoletto e Simon Boccanegra. La collaborazione con Netrebko, già consolidata a livello globale, trova in Busseto una cornice particolarmente evocativa. A completare il cast, il pianista Nelson Calzi, che accompagnerà il recital su uno Steinway D-274, strumento simbolo dell’eccellenza concertistica mondiale. Un evento che unisce interpreti di primo piano, luogo e ricorrenza in una coincidenza che appare, più che programmata, quasi inevitabile.