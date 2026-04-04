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Il ritmo dell’occhio: Don Bronstein e il jazz a Chicago in mostra a Milano

Musica

La Triennale Milano ospita la prima mostra europea dedicata a Don Bronstein, fotografo che ha raccontato la scena jazz e blues di Chicago tra il 1953 e il 1968. Attraverso 25 immagini intense e autentiche, l’esposizione restituisce l’atmosfera dei club e degli studi di registrazione, rivelando uno sguardo discreto ma profondo. Un viaggio visivo tra musica, fotografia e cultura americana del dopoguerra, capace di catturare l’essenza del ritmo e della relazione umana

Dal 4 aprile al 17 maggio 2026, la Triennale Milano ospita Il ritmo dell’occhio. Don Bronstein e la scena jazz a Chicago 1953–1968, una mostra che segna un momento storico: è infatti la prima esposizione europea interamente dedicata al fotografo americano Don Bronstein.

Curata da Filippo Fossati e Nicola Ricciardi e concepita nel contesto di miart, la mostra restituisce al pubblico europeo una figura rimasta a lungo in secondo piano, ma fondamentale nella definizione dell’immaginario visivo legato alla musica americana del dopoguerra.

Un fotografo silenzioso ma decisivo

Don Bronstein, nato a Chicago nel 1926 e scomparso prematuramente nel 1968, è stato molto più di un semplice fotografo. Art director, autore di centinaia di copertine discografiche e primo fotografo di staff della rivista Playboy, ha contribuito a costruire un’estetica visiva che ha accompagnato l’evoluzione del jazz, del blues e del rock’n’roll.

Il suo lavoro si distingue per una qualità rara: la capacità di osservare senza invadere. Le sue immagini non cercano l’effetto spettacolare, ma catturano momenti autentici, spesso sospesi tra azione e pausa, tra concentrazione e improvvisazione.

Nat King Cole, Chicago 1953 Courtesy Don Bronstein Estate, Chicago

Il cuore della mostra: la scena jazz di Chicago

L’esposizione presenta 25 fotografie realizzate tra il 1953 e il 1968, provenienti da uno dei nuclei più intimi del lavoro di Bronstein: la scena jazz e blues di Chicago.

Le immagini raccontano club, studi di registrazione e momenti dietro le quinte, restituendo un’atmosfera densa e vibrante. Non si tratta solo di documentazione, ma di un vero e proprio racconto visivo fatto di dettagli: uno sguardo, un gesto, una pausa prima di una nota.

Tra i protagonisti ritratti compaiono nomi leggendari come Miles Davis e Nat King Cole, insieme a molte altre figure che hanno segnato la storia della musica del Novecento.

Un metodo basato sulla relazione

Uno degli aspetti più interessanti del lavoro di Bronstein è il rapporto con i suoi soggetti. Lavorando a stretto contatto con i musicisti, riusciva a instaurare relazioni autentiche e durature. Questo approccio gli permetteva di fotografare dall’interno, senza filtri né artifici.

Le sue immagini trasmettono fiducia e intimità. Non sono pose costruite, ma frammenti di realtà colti con sensibilità e precisione. È proprio questa qualità che rende il suo lavoro ancora oggi così attuale e potente.

Miles Davis recording The Complete Live at the Plugged Nickel, Chicago 1965 Courtesy Don Bronstein Estate, Chicago

Dalla fotografia alla costruzione di un’estetica

Analizzando le opere in mostra, emerge chiaramente come Bronstein non fosse solo un testimone, ma anche un innovatore. Tra il 1953 e il 1968, ha sviluppato un linguaggio visivo personale, contribuendo a ridefinire le possibilità della fotografia nel contesto musicale.

Le sue immagini rappresentano una fase di ricerca e sperimentazione, in cui fotografia, grafica e musica si intrecciano. Non a caso, il suo lavoro per etichette come Chess Records, Columbia e Atlantic ha lasciato un segno duraturo nell’immaginario collettivo.

Un archivio riscoperto

Dopo la sua morte, avvenuta a soli 41 anni durante un incarico in Messico, l’archivio di Bronstein è rimasto per decenni quasi inesplorato. Solo recentemente le figlie, Julie e Jennifer Hillman, hanno iniziato un lavoro di catalogazione che ha riportato alla luce un patrimonio straordinario.

Tra negativi, stampe, fogli di contatto e materiali di lavoro, è emersa una vera e propria capsula del tempo: migliaia di immagini che raccontano non solo la musica, ma anche la vita culturale e sociale di un’epoca.

Un dialogo con le arti visive

La mostra si inserisce in un percorso più ampio della Triennale Milano, che proseguirà con Henri Matisse. Jazz as a Method. Questo progetto esplorerà il rapporto tra arti visive, composizione e sperimentazione editoriale, a partire dall’opera Jazz del maestro francese.

In questo senso, Il ritmo dell’occhio non è solo una mostra fotografica, ma un punto di partenza per riflettere sul dialogo tra musica e immagine, tra improvvisazione e costruzione visiva.

Informazioni utili

La mostra è visitabile gratuitamente presso la Triennale Milano (viale Alemagna 6) dal martedì alla domenica, dalle 10:30 alle 20:00 (ultimo ingresso alle 19:00).

Un’occasione unica per scoprire un autore fondamentale e lasciarsi trasportare nel cuore pulsante della scena jazz americana, attraverso uno sguardo capace di cogliere l’essenza stessa del ritmo.

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