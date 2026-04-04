La Triennale Milano ospita la prima mostra europea dedicata a Don Bronstein, fotografo che ha raccontato la scena jazz e blues di Chicago tra il 1953 e il 1968. Attraverso 25 immagini intense e autentiche, l’esposizione restituisce l’atmosfera dei club e degli studi di registrazione, rivelando uno sguardo discreto ma profondo. Un viaggio visivo tra musica, fotografia e cultura americana del dopoguerra, capace di catturare l’essenza del ritmo e della relazione umana

Il suo lavoro si distingue per una qualità rara: la capacità di osservare senza invadere. Le sue immagini non cercano l’effetto spettacolare, ma catturano momenti autentici, spesso sospesi tra azione e pausa, tra concentrazione e improvvisazione.

Don Bronstein, nato a Chicago nel 1926 e scomparso prematuramente nel 1968, è stato molto più di un semplice fotografo. Art director, autore di centinaia di copertine discografiche e primo fotografo di staff della rivista Playboy, ha contribuito a costruire un’estetica visiva che ha accompagnato l’evoluzione del jazz, del blues e del rock’n’roll.

Curata da Filippo Fossati e Nicola Ricciardi e concepita nel contesto di miart, la mostra restituisce al pubblico europeo una figura rimasta a lungo in secondo piano, ma fondamentale nella definizione dell’immaginario visivo legato alla musica americana del dopoguerra.

Dal 4 aprile al 17 maggio 2026, la Triennale Milano ospita Il ritmo dell’occhio. Don Bronstein e la scena jazz a Chicago 1953–1968, una mostra che segna un momento storico: è infatti la prima esposizione europea interamente dedicata al fotografo americano Don Bronstein.

Le sue immagini trasmettono fiducia e intimità. Non sono pose costruite, ma frammenti di realtà colti con sensibilità e precisione. È proprio questa qualità che rende il suo lavoro ancora oggi così attuale e potente.

Uno degli aspetti più interessanti del lavoro di Bronstein è il rapporto con i suoi soggetti. Lavorando a stretto contatto con i musicisti, riusciva a instaurare relazioni autentiche e durature. Questo approccio gli permetteva di fotografare dall’interno, senza filtri né artifici.

Tra i protagonisti ritratti compaiono nomi leggendari come Miles Davis e Nat King Cole, insieme a molte altre figure che hanno segnato la storia della musica del Novecento.

Le immagini raccontano club, studi di registrazione e momenti dietro le quinte, restituendo un’atmosfera densa e vibrante. Non si tratta solo di documentazione, ma di un vero e proprio racconto visivo fatto di dettagli: uno sguardo, un gesto, una pausa prima di una nota.

L’esposizione presenta 25 fotografie realizzate tra il 1953 e il 1968, provenienti da uno dei nuclei più intimi del lavoro di Bronstein: la scena jazz e blues di Chicago.

Dalla fotografia alla costruzione di un’estetica

Analizzando le opere in mostra, emerge chiaramente come Bronstein non fosse solo un testimone, ma anche un innovatore. Tra il 1953 e il 1968, ha sviluppato un linguaggio visivo personale, contribuendo a ridefinire le possibilità della fotografia nel contesto musicale.

Le sue immagini rappresentano una fase di ricerca e sperimentazione, in cui fotografia, grafica e musica si intrecciano. Non a caso, il suo lavoro per etichette come Chess Records, Columbia e Atlantic ha lasciato un segno duraturo nell’immaginario collettivo.

Un archivio riscoperto

Dopo la sua morte, avvenuta a soli 41 anni durante un incarico in Messico, l’archivio di Bronstein è rimasto per decenni quasi inesplorato. Solo recentemente le figlie, Julie e Jennifer Hillman, hanno iniziato un lavoro di catalogazione che ha riportato alla luce un patrimonio straordinario.

Tra negativi, stampe, fogli di contatto e materiali di lavoro, è emersa una vera e propria capsula del tempo: migliaia di immagini che raccontano non solo la musica, ma anche la vita culturale e sociale di un’epoca.

Un dialogo con le arti visive

La mostra si inserisce in un percorso più ampio della Triennale Milano, che proseguirà con Henri Matisse. Jazz as a Method. Questo progetto esplorerà il rapporto tra arti visive, composizione e sperimentazione editoriale, a partire dall’opera Jazz del maestro francese.

In questo senso, Il ritmo dell’occhio non è solo una mostra fotografica, ma un punto di partenza per riflettere sul dialogo tra musica e immagine, tra improvvisazione e costruzione visiva.