La Triennale Milano ospita la prima mostra europea dedicata a Don Bronstein, fotografo che ha raccontato la scena jazz e blues di Chicago tra il 1953 e il 1968. Attraverso 25 immagini intense e autentiche, l’esposizione restituisce l’atmosfera dei club e degli studi di registrazione, rivelando uno sguardo discreto ma profondo. Un viaggio visivo tra musica, fotografia e cultura americana del dopoguerra, capace di catturare l’essenza del ritmo e della relazione umana
Dal 4 aprile al 17 maggio 2026, la Triennale Milano ospita Il ritmo dell’occhio. Don Bronstein e la scena jazz a Chicago 1953–1968, una mostra che segna un momento storico: è infatti la prima esposizione europea interamente dedicata al fotografo americano Don Bronstein.
Curata da Filippo Fossati e Nicola Ricciardi e concepita nel contesto di miart, la mostra restituisce al pubblico europeo una figura rimasta a lungo in secondo piano, ma fondamentale nella definizione dell’immaginario visivo legato alla musica americana del dopoguerra.
Un fotografo silenzioso ma decisivo
Don Bronstein, nato a Chicago nel 1926 e scomparso prematuramente nel 1968, è stato molto più di un semplice fotografo. Art director, autore di centinaia di copertine discografiche e primo fotografo di staff della rivista Playboy, ha contribuito a costruire un’estetica visiva che ha accompagnato l’evoluzione del jazz, del blues e del rock’n’roll.
Il suo lavoro si distingue per una qualità rara: la capacità di osservare senza invadere. Le sue immagini non cercano l’effetto spettacolare, ma catturano momenti autentici, spesso sospesi tra azione e pausa, tra concentrazione e improvvisazione.
Il cuore della mostra: la scena jazz di Chicago
L’esposizione presenta 25 fotografie realizzate tra il 1953 e il 1968, provenienti da uno dei nuclei più intimi del lavoro di Bronstein: la scena jazz e blues di Chicago.
Le immagini raccontano club, studi di registrazione e momenti dietro le quinte, restituendo un’atmosfera densa e vibrante. Non si tratta solo di documentazione, ma di un vero e proprio racconto visivo fatto di dettagli: uno sguardo, un gesto, una pausa prima di una nota.
Tra i protagonisti ritratti compaiono nomi leggendari come Miles Davis e Nat King Cole, insieme a molte altre figure che hanno segnato la storia della musica del Novecento.
Un metodo basato sulla relazione
Uno degli aspetti più interessanti del lavoro di Bronstein è il rapporto con i suoi soggetti. Lavorando a stretto contatto con i musicisti, riusciva a instaurare relazioni autentiche e durature. Questo approccio gli permetteva di fotografare dall’interno, senza filtri né artifici.
Le sue immagini trasmettono fiducia e intimità. Non sono pose costruite, ma frammenti di realtà colti con sensibilità e precisione. È proprio questa qualità che rende il suo lavoro ancora oggi così attuale e potente.
Dalla fotografia alla costruzione di un’estetica
Analizzando le opere in mostra, emerge chiaramente come Bronstein non fosse solo un testimone, ma anche un innovatore. Tra il 1953 e il 1968, ha sviluppato un linguaggio visivo personale, contribuendo a ridefinire le possibilità della fotografia nel contesto musicale.
Le sue immagini rappresentano una fase di ricerca e sperimentazione, in cui fotografia, grafica e musica si intrecciano. Non a caso, il suo lavoro per etichette come Chess Records, Columbia e Atlantic ha lasciato un segno duraturo nell’immaginario collettivo.
Un archivio riscoperto
Dopo la sua morte, avvenuta a soli 41 anni durante un incarico in Messico, l’archivio di Bronstein è rimasto per decenni quasi inesplorato. Solo recentemente le figlie, Julie e Jennifer Hillman, hanno iniziato un lavoro di catalogazione che ha riportato alla luce un patrimonio straordinario.
Tra negativi, stampe, fogli di contatto e materiali di lavoro, è emersa una vera e propria capsula del tempo: migliaia di immagini che raccontano non solo la musica, ma anche la vita culturale e sociale di un’epoca.
Un dialogo con le arti visive
La mostra si inserisce in un percorso più ampio della Triennale Milano, che proseguirà con Henri Matisse. Jazz as a Method. Questo progetto esplorerà il rapporto tra arti visive, composizione e sperimentazione editoriale, a partire dall’opera Jazz del maestro francese.
In questo senso, Il ritmo dell’occhio non è solo una mostra fotografica, ma un punto di partenza per riflettere sul dialogo tra musica e immagine, tra improvvisazione e costruzione visiva.
Informazioni utili
La mostra è visitabile gratuitamente presso la Triennale Milano (viale Alemagna 6) dal martedì alla domenica, dalle 10:30 alle 20:00 (ultimo ingresso alle 19:00).
Un’occasione unica per scoprire un autore fondamentale e lasciarsi trasportare nel cuore pulsante della scena jazz americana, attraverso uno sguardo capace di cogliere l’essenza stessa del ritmo.