Arriva in Italia “The Music of Hans Zimmer”, il tour dei Lords of the Sound che celebra le iconiche colonne sonore del compositore premio Oscar. Tre date tra Vigevano, Assago e Bergamo per uno spettacolo sinfonico di grande impatto tra orchestra, voce solista ed effetti visivi. Un viaggio immersivo nelle musiche di film cult come Il Gladiatore, Interstellar e Il Re Leone.

Ed è proprio a questo immaginario che rende omaggio “The Music of Hans Zimmer”, il tour evento dei Lords of the Sound che arriva in Italia con tre date imperdibili: il 25 aprile a Vigevano (Teatro PalaElachem), il 27 aprile ad Assago (Teatro Repower) e il 29 aprile a Bergamo (Teatro Gaetano Donizetti), sempre alle ore 20.30.

C’è una musica che non si limita ad accompagnare le immagini, ma le trasforma, le scolpisce, le rende immortali. È quella di Hans Zimmer, due volte premio Oscar e architetto sonoro di alcune delle emozioni più potenti del cinema contemporaneo.

I Lords of the Sound non si limitano a eseguire le partiture: le mettono in scena. Luci, scenografie ed effetti visivi dialogano con la musica, creando un linguaggio che è al tempo stesso concerto e cinema dal vivo. Una vera e propria narrazione immersiva che accompagna lo spettatore dentro le storie.

Ogni brano è una memoria condivisa, un frammento di cinema che torna a vivere nella dimensione più fisica e vibrante: quella del suono dal vivo.

Il programma è un viaggio attraverso alcune delle colonne sonore più iconiche di Zimmer. Un repertorio che attraversa generi, epoche e immaginari:

La rivoluzione dei Lords of the Sound

Quello dei Lords of the Sound è un progetto che ridefinisce il concerto sinfonico contemporaneo. Non più semplice esecuzione, ma costruzione di un universo sensoriale.

Il loro approccio fonde orchestra e spettacolo, creando un ponte tra cultura classica e immaginario pop. Il risultato è un evento capace di parlare a pubblici diversi: dagli appassionati di musica sinfonica ai cinefili, fino a chi cerca un’esperienza emotiva forte e condivisa.