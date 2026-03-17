Arriva in Italia “The Music of Hans Zimmer”, il tour dei Lords of the Sound che celebra le iconiche colonne sonore del compositore premio Oscar. Tre date tra Vigevano, Assago e Bergamo per uno spettacolo sinfonico di grande impatto tra orchestra, voce solista ed effetti visivi. Un viaggio immersivo nelle musiche di film cult come Il Gladiatore, Interstellar e Il Re Leone.
The Music of Hans Zimmer: il grande cinema diventa concerto
C’è una musica che non si limita ad accompagnare le immagini, ma le trasforma, le scolpisce, le rende immortali. È quella di Hans Zimmer, due volte premio Oscar e architetto sonoro di alcune delle emozioni più potenti del cinema contemporaneo.
Ed è proprio a questo immaginario che rende omaggio “The Music of Hans Zimmer”, il tour evento dei Lords of the Sound che arriva in Italia con tre date imperdibili: il 25 aprile a Vigevano (Teatro PalaElachem), il 27 aprile ad Assago (Teatro Repower) e il 29 aprile a Bergamo (Teatro Gaetano Donizetti), sempre alle ore 20.30.
Un’orchestra, un racconto visivo, un’esperienza immersiva
Sul palco un ensemble di 50 elementi, diretto da Nazar Yakobenchuk, insieme alla voce solista di Yaroslava Taran. Una formazione che unisce rigore sinfonico e spettacolarità, trasformando il concerto in un’esperienza totalizzante.
I Lords of the Sound non si limitano a eseguire le partiture: le mettono in scena. Luci, scenografie ed effetti visivi dialogano con la musica, creando un linguaggio che è al tempo stesso concerto e cinema dal vivo. Una vera e propria narrazione immersiva che accompagna lo spettatore dentro le storie.
Da Interstellar a Il Gladiatore: le musiche che hanno fatto la storia
Il programma è un viaggio attraverso alcune delle colonne sonore più iconiche di Zimmer. Un repertorio che attraversa generi, epoche e immaginari:
Dune
Inception
Interstellar
Il Gladiatore
Il Re Leone
Pirati dei Caraibi
The Dark Knight
Sherlock Holmes
Man of Steel
Wonder Woman
E molte altre.
Ogni brano è una memoria condivisa, un frammento di cinema che torna a vivere nella dimensione più fisica e vibrante: quella del suono dal vivo.
La rivoluzione dei Lords of the Sound
Quello dei Lords of the Sound è un progetto che ridefinisce il concerto sinfonico contemporaneo. Non più semplice esecuzione, ma costruzione di un universo sensoriale.
Il loro approccio fonde orchestra e spettacolo, creando un ponte tra cultura classica e immaginario pop. Il risultato è un evento capace di parlare a pubblici diversi: dagli appassionati di musica sinfonica ai cinefili, fino a chi cerca un’esperienza emotiva forte e condivisa.
Date italiane di The Music of Hans Zimmer
25 aprile – Vigevano (PV), Teatro PalaElachem – ore 20.30
27 aprile – Assago (Milano), Teatro Repower – ore 20.30
29 aprile – Bergamo, Teatro Gaetano Donizetti – ore 20.30
Informazioni e biglietti
I biglietti sono disponibili presso le biglietterie dei teatri e nei circuiti di prevendita autorizzati.
Ticketone: https://www.ticketone.it/artist/music-hans-zimmer/
Sito ufficiale: https://biletitalia.com/
Instagram: https://www.instagram.com/biletitalia/