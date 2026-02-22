Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Musica

The Kooks, il frontman Luke Pritchard: "Grati per questi 20 anni"

Valentina Clemente

Valentina Clemente
©Getty

Attesissimi, tornano in Italia per un concerto a Milano sabato 28 febbraio, per un live che vedrà protagonisti i successi che hanno caratterizzato la loro storia di band, che dura da vent’anni. Un’occasione per guardare al passato, ma anche ad un presente ricco di musica che comprende anche Naïve e Junk of the Heart, pietri miliari dell’indie che mai si potrà dimenticare: abbiamo incontrato Luke Pritchard dei super british The Kooks, questa è la nostra intervista

 

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ