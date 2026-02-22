The Kooks, il frontman Luke Pritchard: "Grati per questi 20 anni"

Attesissimi, tornano in Italia per un concerto a Milano sabato 28 febbraio, per un live che vedrà protagonisti i successi che hanno caratterizzato la loro storia di band, che dura da vent’anni. Un’occasione per guardare al passato, ma anche ad un presente ricco di musica che comprende anche Naïve e Junk of the Heart, pietri miliari dell’indie che mai si potrà dimenticare: abbiamo incontrato Luke Pritchard dei super british The Kooks, questa è la nostra intervista
