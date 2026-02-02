Alessio Creatura presenta il singolo Libero dalle cose: il video

Libero dalle cose non è solo il titolo del mio nuovo singolo, ma rappresenta per me un vero e proprio approccio alla vita, una filosofia che ho maturato in questi anni di ricerca e di silenzio creativo. Questo brano nasce dalla necessità profonda di saper lasciare andare tutto ciò che rappresenta un ostacolo al cambiamento e alla crescita, sia umana che spirituale. Viviamo in un’epoca che ci spinge costantemente ad accumulare: oggetti, aspettative, consensi digitali, maschere sociali. Spesso finiamo per essere soffocati da questa superficialità, dimenticando chi siamo veramente.

In questo brano invito a compiere l’operazione inversa: sottrarre per ritrovare l’essenza. Credo fermamente che rispettarsi sia la prima e più importante regola d’amore, ma è un esercizio che richiede un immenso valore e una forza d’animo non comune. Spesso restiamo ancorati a situazioni o persone per paura del vuoto, ma è proprio in quel vuoto che si rigenera lo spirito. C'è una frase nel testo a cui sono particolarmente legato e che spero possa diventare un mantra per chi ascolta: “Una vita senza coraggio non vale quanto un cuore”. Senza il coraggio di scegliere e di perdersi, il cuore resta solo un muscolo, non un motore di libertà.



Il videoclip cerca di tradurre visivamente questa tensione. Abbiamo lavorato sulle immagini per restituire quel senso di leggerezza che si prova quando ci si spoglia del superfluo, cercando un’estetica che fosse coerente con il suono del disco. Un suono che definirei rock nell'attitudine ma spirituale nell'intento. In questo viaggio non sono stato solo. Fondamentale è stato l’apporto di tutti i musicisti che hanno contribuito alla realizzazione, un ringraziamento particolare al maestro Federico Mecozzi che con i suoi archi e le sue tastiere ha saputo dare un respiro cinematografico e internazionale. Collaborare con questi musicisti cosi talentosi, ha permesso a “Libero dalle cose” di trovare la sua veste sonora ideale.



L’album che segue il singolo raccoglie otto brani inediti e una sfida che sentivo di dover affrontare: la rilettura di Ha tutte le carte in regola di Piero Ciampi. Interpretare Ciampi significa confrontarsi con il nudo coraggio di un artista che non ha mai avuto paura di essere fuori dagli schemi, perfettamente in linea con il messaggio di libertà di questo disco. Con questo lavoro spero di offrire un momento di pausa dal rumore esterno. Libero dalle cose è il mio personale manifesto di rinascita, un invito a guardarsi dentro e a scoprire che la vera ricchezza non è ciò che possediamo, ma ciò che abbiamo finalmente il coraggio di lasciar andare per tornare a volare leggeri.