Adrina Spuria presenta il singolo Morning: il video

La canzone racconta che si può accettare di cadere, perdere, sentirsi disorientati e allo stesso tempo continuare a credere che ogni caduta porti con sé una lezione nascosta, un seme di crescita.
IL VIDEO E' INTRODOTTO DA UN TESTO ORIGINALE DELL'ARTISTA
La mattina è il momento in cui mi prendo il tempo per guardare davvero le cose. Appena apro gli occhi, prima ancora del caffè, mi affaccio alla finestra e mi fermo a osservare il giardino. È come se in quel silenzio riuscissi a vedere più chiaramente te, e a vedere anche me stessa. Ci sono stati giorni in cui ti ho guardato venire giu’, pezzo dopo pezzo, senza sapere bene come fermare quella caduta. Eppure, ogni mattina, tornavo lì, a cercare un segno, una luce diversa sui rami, un dettaglio che mi dicesse che non tutto era perduto. Questa canzone, Morning, è nata così: da questo rito del mattino in cui ti pensavo, e allo stesso tempo pensavo alla parte di me che si stava sgretolando insieme a te. Ti parlavo in silenzio, come se fossi seduta lì accanto, anche quando eri lontano. Dicevo a te, ma anche a me stessa, "se stai cadendo, se ti senti giù, io resto qui. Non ti lascio". Il ritornello è una promessa: a te e alla ragazza che sono stata, a quando si è sentita sola e smarrita.
Per me la resilienza non è una forza spettacolare, non è il gesto eroico che risolve tutto in un attimo. È qualcosa che torna piano, come la luce del mattino dopo una notte molto lunga. È accettare che si può cadere, perdere, sentirsi completamente disorientati, e allo stesso tempo continuare a credere che ogni caduta porti con sé una lezione nascosta, un seme di crescita. In Morning ho voluto raccontare proprio questo: il momento in cui non hai ancora tutte le risposte, ma scegli comunque di fidarti del fatto che la tua luce, o quella di chi ami, tornerà a brillare. Nella canzone ho messo questa fiducia ostinata. Il mattino, per me, è il luogo dove quella speranza torna a farsi sentire: è il momento in cui scelgo di esserci, per l’altra persona e per me stessa, e di restare around, intorno, come un suono che non smette di vibrare, finché la luce non ricomincia a brillare.
"Singolarmente", i 30 singoli usciti e da non perdere
Ha 19 anni Maria Antonietta Boerio in arte Meribì e col singolo Nel Nome dell'Amore, il più intenso del dicembre 2025, parla in maniera delicata ma consapevole di violenza sulle donne facendosi portavoce di una generazione che lotta per un futuro a misura di essere umano. Menzioni per Ambra Di Marte, Marta Guidoboni, Ignazio Deg e Rakele. Tolta l’artista sul podio, tutti gli altri brani, scelti tra oltre 300 ascolti, sono al secondo posto a pari merito. SELEZIONE E SCELTA DEI BRANI A CURA DI FABRIZIO BASSO