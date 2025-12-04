Offerte Sky
Musica

Mari Froes, il Brasile non è mai stato così vicino: "Grata di raccontarlo con la musica"

Valentina Clemente

IG Mari Froes

Brava, appassionata, sognatrice ma con i piedi per terra. La nuova stella della musica è felice di poter diffondere la sua cultura attraverso la musica, un mix di pop, jazz, bossa nova e samba, è cresciuta con la musica dei genitori, appassionati ma non musicisti. Ha iniziato con delle cover, poi sono arrivati i primi brani e il tour in tutto il mondo. Ma Mari non vuole fermarsi: “Ho tanti sogni e non vedo l’ora di realizzarli”, ha raccontato a Sky TG24 Insider

