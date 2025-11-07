Musica
Ludovico Einaudi segreto, in un libro la musica, le origini e l'enigma
È il primo libro dedicato interamente al grande compositore e pianista italiano: porta la firma di Enzo Gentile mentre la prefazione è di Cecilia Chailly e la postfazione dell'architetto Stefano Boeri. Un lavoro ambizioso che cerca di scavare nel profondo di un artista che ha concesso nella sua vita pochissime interviste e di rispondere a una domanda: perché Ludovico Einaudi piace così tanto?
