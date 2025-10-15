Hauser “Il Ribelle” in concerto a Milano: "Sarà un viaggio in musica"

La musica classica non è mai stata così rock, anche grazie a lui. Il violoncellista croato che unisce la musica classica a un approccio moderno e coinvolgente, torna in tour in Italia con "The Rebel Is Back", il 18 novembre all'Unipol Forum di Assago. L'abbiamo incontrato, e ci ha raccontato come sarà l'unica data live nel nostro Paese. Ma anche di un suo piccolo sogno da realizzare…