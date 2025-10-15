Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Musica

Hauser “Il Ribelle” in concerto a Milano: "Sarà un viaggio in musica"

Valentina Clemente

©Getty

La musica classica non è mai stata così rock, anche grazie a lui. Il violoncellista croato che unisce la musica classica a un approccio moderno e coinvolgente, torna in tour in Italia con "The Rebel Is Back", il 18 novembre all'Unipol Forum di Assago. L'abbiamo incontrato, e ci ha raccontato come sarà l'unica data live nel nostro Paese. Ma anche di un suo piccolo sogno da realizzare…

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ