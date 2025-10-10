Kamrad conquista l'Europa con Be Mine e crea una playlist esclusiva

Kamrad conquista l'Europa con Be Mine e crea una playlist esclusivaMusica
Questo songwriter è diventato un fenomeno nelle classifiche europee con oltre 300 milioni di streaming e numerose certificazioni d’oro e platino: Be Mine apre un nuovo capitolo musicale e c'è già, per il 2026, un tour con oltre 30 date
MGMT - Kids
Questa canzone, secondo me, ha il miglior ritornello strumentale e ha definito il sound dell'indie pop negli anni 2000 e 2010. Ha anche influenzato molto il mio singolo attuale e l'ultima canzone della nostra playlist prima di salire sul palco.
Aha - Take On Me
Per me, questo è uno dei ritornelli più impressionanti di sempre perché copre tre ottave ed è comunque molto orecchiabile. Di solito si dice che la semplicità è fondamentale, ma questo non è affatto facile, eppure ti rimane impresso nella mente.
Taio Cruz - Dynamite
Penso che non ci sia nessuno al mondo che non urli “ayooo” in questa canzone, che per me è uno dei brani più rappresentativi degli anni 2010. La metto ancora nella playlist quando organizziamo delle feste e funziona sempre!
Kelly Clarkson - Since U Been Gone
Questa canzone è così emozionante, potente e orecchiabile allo stesso tempo che mi sembra perfetta per il karaoke. Tutti urlano, nessuno azzecca le note, ma tutti sentono l'atmosfera.
Elvis Presley - Can‘t Help Falling in Love
Non ci sono molte canzoni d'amore che riescono a commuovermi ogni volta che le ascolto, ma questa sicuramente sì. Ha un'emozione così sincera e un'atmosfera classica.
Bon Jovi - Living on a Prayer
Non sono un grande fan di Bon Jovi, ma questa canzone è una delle mie preferite quando la festa entra nel vivo. È davvero impressionante come canta ed è così divertente cantarla a squarciagola!
The Beatles - All you Need Is Love
I Beatles sono stati il motivo per cui ho iniziato a fare musica e scegliere una sola loro canzone per questa lista è difficile. Ho inserito questa perché è quella che mi ha colpito di più e che ritengo più universale.
Katy Perry - Teenage Dream
Penso che Katy Perry e il suo team di autori guidato da Max Martin abbiano avuto uno dei periodi di maggior successo di tutti i tempi negli anni 2000 e 2010. Teenage Dream riesce a catturare un sentimento così familiare con una melodia molto semplice ma speciale.
The Killers - Mr Brightside
Vedere i Killers dal vivo quando abbiamo suonato allo stesso festival è uno dei miei ricordi più belli di sempre. Questa canzone è pura emozione e unisce tutti nel mondo, secondo me.
Earth, Wind & Fire - September
Adoro tutto di questa canzone perché l'«ahhh» può essere cantato da tutti. È la canzone perfetta per le feste per persone di ogni età e il canto e l'accompagnamento musicale nella registrazione sono davvero impressionanti.
"Singolarmente", i 28 singoli usciti e da non perdere
Settembre ti Perdonerò anche Se di Nuvola è il brano più rappresentativo di settembre. Una menzione speciale per Gallicchio, Clementia, Massaroni Pianoforti, Luminenoctis, Chiara Pastò, Fase, Alice Robber, Anoraa e Nava. Tolta l'artista sul podio, tutti gli altri brani, scelti tra circa 300 ascolti, sono al secondo posto a pari merito SELEZIONE E SCELTA DEI BRANI A CURA DI FABRIZIO BASSO