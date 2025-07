Crosty feat Rico Mendossa presenta il singolo Pezzi da 100: il video

Pezzi da 100 parla del rapporto tra passato e presente, sottolineando come le esperienze vissute, anche se appartenenti a un tempo ormai passato, continuino a vivere dentro di noi. Nonostante la distanza dalla strada, il ricordo di quei momenti rimane vivo nel cuore. Il testo si rivolge anche ai giovani di oggi, condividendo un messaggio di speranza e di incoraggiamento. Vuole essere di aiuto a chi si trova a dover affrontare situazioni difficili, magari costretti dalla vita a fare scelte che non sono sempre facili o lecite. Desidero trasmettere l’importanza di sognare in grande, di voler emergere e di lottare per realizzare i propri obiettivi, nonostante le difficoltà. La voglia di farsi conoscere e di raggiungere i propri sogni è un messaggio di speranza, un invito a non arrendersi di fronte alle sfide



Il singolo racconta anche che spesso, per raggiungere i propri obiettivi, basta poco tempo e un po’ di determinazione. Sta a ciascuno di noi capire quando è il momento di cambiare rotta, di smettere di seguire strade sbagliate e di concentrarsi sul proprio futuro. Il brano sottolinea l’importanza di fare le cose in modo legale, perché volere è il più grande potere che abbiamo: la forza di desiderare e di agire per migliorare la propria vita, rispettando le regole e la legge.



In definitiva Pezzi da 100 è un messaggio di speranza, di consapevolezza e di responsabilità. Ricorda che il passato, anche se difficile, può insegnare e rafforzare, e che il futuro è nelle mani di ognuno di noi. È un invito a non perdere la speranza, a credere nei propri sogni e a lottare per realizzarli, sempre nel rispetto delle regole e della legge. È una riflessione sulla crescita personale e sulla capacità di cambiare, di reinventarsi e di costruire un percorso di vita positivo, nonostante le avversità.

Per me, la musica rappresenta un importante mezzo di comunicazione, soprattutto per i temi rivolti ai giovani. Attraverso le canzoni, riesco a esprimere emozioni e pensieri che a volte sono difficili da condividere a parole. La musica mi permette di sentirmi meno solo e di trovare conforto nei momenti difficili, ascoltando testi che rispecchiano le mie esperienze o che mi ispirano a reagire positivamente.



Con la mia musica, amo comunicare senza filtri, esprimendo emozioni autentiche e profonde. È il mio modo di condividere pensieri, sogni e passioni, creando un ponte tra me e gli altri. La musica diventa una lingua universale, capace di superare barriere e diffondere sincerità. È un mezzo di comunicazione libero, senza censure, che riflette chi sono realmente. La mia musica è il mio linguaggio più genuino, un modo per connettermi con il mondo e lasciar emergere chi sono davvero, senza filtri o maschere.