Radio più attive sui social, RTL 102.5 prima in classifica

Radio Zeta entra nella graduatoria stilata da Sensemakers per Primaonline con 28,6 milioni di video views e 1,2 milioni di interazioni

Nel mese di giugno, RTL 102.5 e Radio Zeta sono in vetta alla classifica delle Top Radio stilata da Sensemakers per Primaonline. Radio Zeta si classifica al 4° posto per Video Views.