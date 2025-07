The Smoke Orchestra presenta il singolo Supernova Event: il video

È una super serata come tante, siamo al Celestial Club, il nostro locale preferito (quando suoniamo qui sulla terra), e stiamo suonando della Original Funky Music, (che da ora in poi chiameremo OMF per comodità) per l’occasione la band è al super completo, ci sono proprio tutti, anche Tony Venazzo, il chitarrista blues di Orione e la sezione fiati composta da Zaghi e Jeeba che incrociavano per caso dalla galassia “testa di cavallo” con il loro “insetto scoppiettante”, un flyer da quattro soldi che avevano “vinto” ad un’asta interplanetaria su Encelado. La gente accorre copiosa da ogni parte della città, attratta quasi magneticamente dal potente groove che sembra trasudare dai muri. Ma, come in ogni storia che si rispetti, qualcosa di tremendo sta per succedere; un Super Mostruoso Cattivissimo Alieno (che d’ora in avanti chiameremo SMCA per comodità), proveniente dalla Piccola Nube di Magellano, rileva, grazie ai suoi sensori iper-tecnologici, l’accumulo di energia positiva creata dalla potente musica della Smoke Orchestra e progetta di impossessarsene attraverso un multi-rapimento intergalattico, per alimentare la propria super-mostruosa cattivissima astronave. Crash!!! Irrompe nel locale e costringe la band a salire a bordo del proprio mezzo galattico, al fine di realizzare il suo losco piano, tra la delusione e il terrore del pubblico e lo sconforto e l’angoscia della band, soprattutto di Mr. Faboulous, che non sopporta le usurpazioni, soprattutto durante un concerto di OFM.



Ora il SMCA naviga veloce nello spazio, spavaldo e dispotico, grazie all’energia prodotta dalla OFM e generata in gran parte dalla sezione ritmica formata dai mercenari intergalattici Pello, Rho Kayman e Jekky Jekky, che erano gli unici ad aver avuto in precedenza esperienze di schiavismo. Durante le sue scorrerie il veicolo del SMCA incappa in un povero naufrago spaziale solo e abbandonato su un piccolo asteroide appartenente alla cintura di Kuiper, al quale non presta alcun soccorso.

La band è a dir poco furiosa con lui ma completamente impotente, finché…Booooom!!!! Un devastante boato si avverte indistintamente provenire dallo spazio profondo, insieme a un ingente spostamento di materia proto-planetaria, probabilmente correlato ad una piccola flessione della linea spazio-tempo… si tratta di una stella che sta finendo il proprio ciclo vitale creando un evento Supernova, e sta esplodendo proprio nelle vicinanze, solo qualche Parsec… e con il suo sovraccarico energetico manda in tilt il SMCA e tutti i suoi apparati malvagi, rendendo liberi finalmente i nostri favolosi The Smoke Orchestra, che possono finalmente impossessarsi dell’astronave, invertire la rotta, recuperare il naufrago dalla fascia di Kuiper, offrendogli un rilassante passaggio con gli sci nautico-spaziali in dotazione e di gran moda in questo settore, e cominciando a sprigionare a loro volta energia positiva in tutta la galassia circostante. Fino ad arrivare là… dove la Funky Music non è mai giunta prima.



I disegni e la sceneggiatura sono di Niccolò Storai , affermato illustratore pratese, diplomato alla Comics e all’accademia di arti digitali Nemo. L’animazione digitale è a cura di Annamaria Pacini, multi-artista toscana con il fil Rouge della musica. Il soggetto è di Angelo “Gange” Cattoni, autore della canzone, tastierista e vocalist della Smoke Orchestra. Nel video appare anche la versione fumetto di Sergio “Sir Jo” Cocchi, grandissimo cantante special guest e collaboratore impareggiabile proveniente da Proxima Centauri. Durante le riprese del video non è stato maltrattato nessun alieno.