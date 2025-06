Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro è charity partner di Radio Italia Live – Il Concerto. Un’occasione importante per veicolare il valore della prevenzione, sensibilizzare il grande pubblico sulla necessità di compiere azioni consapevoli per mantenersi in salute e, insieme, coinvolgerlo alla donazione, per garantire continuità a tanti giovani ricercatori impegnati a rendere il cancro sempre più curabile.

Lo scorso 30 maggio, in occasione del Radio Italia Live – Il Concerto di Milano, le stelle della musica che si sono alternate sul palco di piazza del Duomo hanno scelto di donare alcuni loro memorabilia per dar vita alla speciale Asta di raccolta fondi a sostegno della ricerca targata AIRC. Tra i lotti messi a disposizione degli artisti alcuni cimeli imperdibili come il Disco d’oro di Achille Lauro autografato, l’armonica suonata all’Eurovision Song Contest 2025 da Lucio Corsi, o ancora il CD Giorgia 30° Come saprei autografato. E ancora la possibilità di aggiudicarsi il cd e la maglietta autografata del vincitore di Sanremo 2025 Olly, le scarpe e il cappellino firmati da Fabri Fibra. All’asta anche memorabilia di Alfa, Marco Masini, Brunori SAS, Pinguini Tattici Nucleari e Irama.



L’asta di Fondazione AIRC in collaborazione con Radio Italia è già online e proseguirà fino al 30 giugno con l’obiettivo di rendere il cancro sempre più curabile. Di seguito elenco completo dei lotti con relativi link: