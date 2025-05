Nei giorni scorsi Gino Cecchettin ha chiamato a raccolta il mondo della musica per dire basta ai testi sessisti e violenti proponendo due vademecum per artisti e discografici. Ne parliamo con la sociolinguista Vera Gheno: "L'arte dovrebbe essere libera di rappresentare il sublime, ma anche il peggio. La trap ripulita non è più trap". E sui genitori dice: "Dovremmo soffermarci di più sull'ascolto dei nostri figli e sui loro riferimenti culturali. Manca un dialogo intergenerazionale"