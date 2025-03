Un nuovo album, che racconta un lato nascosto del Giappone, suo Paese d’origine e fonte d’ispirazione per tanti brani. I sogni, e gli incubi, dove nascono le sue melodie. Il pianoforte, amico fedele da cui non si stacca mai. In occasione del suo concerto al Teatro San Fedele di Milano, abbiamo incontrato la cantautrice, compositrice e polistrumentista giapponese Ichiko Aoba. La nostra intervista