Addio a Jesse Colin Young, cantautore di Get Together

Jesse Colin Young è noto ai più per l'inno hippie Get Together , successo internazionale che invocava pace e fratellanza, uscito nei turbolenti anni Sessanta.

Chi era

Nato a Perry Miller, nel Queens, nel 1941, Jesse Colin Young ha studiato chitarra classica alla Phillips Academy di Andover. Studente alla Ohio University, e poi alla New York University, si innamorò dalla scena musicale della città, fino ad abbandonare la scuola. Due gli album da solista pubblicati, nel 1964 e nel 1965: The Soul of a City Boy e Young Blood.

Col chitarrista Jerry Corbitt, il pianista-chitarrista Lowell Levinger e Joe Bauer alla batteria, formò il gruppo degli Youngbloods, passato alla storia proprio per Get Together (scritta da Dino Valenti con lo pseudonimo di Chet Powers). Quando Young ascoltò per la prima volta Get Together mentre provava al Cafe Au Go Go, laddove la bend si esibiva, ebbe un colpo di fulmine, per quella strofa che cantava: 'L'amore è solo una canzone che cantiamo / La paura è il modo in cui muoriamo". Pensò che, quei due versi, riassumevano l'intera esistenza umana. Nel 1969, la loro versione della canzone venne utilizzata per un annuncio di pubblica utilità per il National Council of Christians and Jews, e finì per diventare la colonna sonora della fine dell'era di Woodstock.

Dopo lo scioglimento della band nel 1972, Young si è impegnato nell'attivismo ambientale e sociale, pubblicando divesi album e singoli quali Four in the Morning, Sunlight, Darkness, Darkness, Quicksand e Peace Song.

Il suo ultimo album, Dreamers, è stato pubblicato nel 2019 con l'aiuto del bassista Tristan Young, suo figlio.