Shakira lascia l’ospedale dopo il ricovero per dolori addominali

La popstar colombiana ha lasciato l'ospedale dopo il ricovero per un problema addominale. Massimo riserbo sulle sue condizioni di salute

Problemi di salute per la cantante colombiana. Come riportato dall'ANSA, Shakira ha lasciato l'ospedale dopo essere stata ricoverata in seguito ad alcuni dolori addominali.

Shakira, problemi di salute Annullato il concerto previsto il 16 febbraio allo Stadio Nazionale del Perù. La popstar è tornata in hotel dopo l'annuncio della cancellazione del concerto: “I dottori che si stanno prendendo cura di me hanno comunicato che non sto abbastanza bene per esibirmi”. Successivamente, l’artista colombiana (FOTO) aveva lanciato un messaggio al pubblico: “Non vedevo l’ora di riunirmi con i miei incredibili fan qui in Perù". Approfondimento Shakira, il video di Soltera con Anitta e le altre

In seguito, l’artista aveva parlato della volontà di tornare in Perù per un nuovo concerto: “Il mio team e i promoter stanno già lavorando a una nuova data da comunicarvi. Grazie a tutti per la comprensione, vi amo”. Approfondimento L'halftime show di Shakira alla finale di Copa América. VIDEO

Poche ore dopo la cantante era tornata su Instagram scrivendo un altro messaggio: “Grazie a tutti per i vostri messaggi di affetto. Mi date così tanta forza. Vi amo con tutto il mio cuore”. L’artista è reduce da un recente trionfo alla 67esima edizione dei Grammy Awards nella categoria Best Latin Pop Album per Las Mujeres Ya No Lloran.