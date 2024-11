Marco Di Nunno presenta il singolo Parto da me: il video

Parto da me è una canzone che racconta l’urgenza di un cambiamento, il mio, che può avvenire solo partendo da sé stessi. Ci vuole coraggio per decidere di ascoltare il cuore. Ed io, ho provato a farlo nel momento più stravagante della mia vita con questo brano. Il video dello studio session di Parto da me, realizzato da Alberto Mocellin (in arte Balto) e arrangiato da Francesco Cassano, è una versione alternativa a quella originale disponibile su tutti i digital stores dal 15 novembre e distribuita da Believe Music. L’inserto degli archi, del pianoforte a coda e dell’assolo di chitarra elettrica verso il finale, veicola l’ascoltatore a immergersi dentro un’atmosfera eterea e coraggiosa, dallo stile raffinato e dal mood intimo.



Parto da me è il secondo singolo del mio progetto discografico Ora, un nuovo

capitolo della mia vita artistica e professionale. Sento che le idee si muovono in maniera fluida, quasi a ricordare la delicatezza del piano sequenza girato nel video, che, a mio parere, rende pià autentico e interessante il messaggio da

trasmettere. Questo singolo, scritto di sera nella mia abitazione, è l’emblema della forza di reagire, di cambiare, di combattere e di sognare. È un insulto per l’arrendevolezza e un abbraccio alla speranza di sorridere tutti i giorni.