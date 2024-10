Elena Ventura, la resilienza è un valore Inevitabile: il video

Il videoclip di Inevitabile è stato fin da subito concepito con un'ambientazione naturale, una scelta che si è rivelata quasi inevitabile, tanto quanto il titolo del brano. Sin dalle prime fasi di ideazione, ci è sembrato chiaro che la canzone, con la sua semplicità e la sua profondità, richiedesse un contesto altrettanto autentico e incontaminato. La scelta di girare le riprese sul Monte Penna, in Liguria, è stata una conseguenza naturale. Questo luogo, immerso in una natura rigogliosa fatta di foreste di faggi e abeti, riflette perfettamente l’essenza del brano: un invito ad accettare la vita nella sua totalità, con tutte le sue luci e ombre. Quel giorno sul Monte Penna è stato come trovarsi in una sorta di paradiso terreno. Le condizioni erano ideali, e l'ambiente ci ha offerto spontaneamente tutto ciò di cui avevamo

bisogno per raccontare la storia che volevamo trasmettere. Spesso si crede che per creare un video musicale d'effetto siano necessari scenari complicati o tecnologie avanzate, ma in questo caso è stata la Natura stessa a farla da padrona, offrendo uno scenario autentico che si adatta perfettamente alle sensazioni evocate dal brano. La purezza e la semplicità del luogo hanno dato vita a un contesto che ha potenziato il senso di accettazione e serenità insito nel testo di Inevitabile.



Nel videoclip, la protagonista si muove attraverso la foresta, alternando momenti di luce e ombra, sole e pioggia. Questa contrapposizione non è casuale: simboleggia le diverse fasi della vita, gli alti e bassi che ciascuno di noi si trova ad affrontare. Abbiamo voluto creare una rappresentazione visiva che evidenziasse questi contrasti: la luce rappresenta i momenti di gioia e realizzazione, mentre l'ombra richiama le difficoltà e le sfide che inevitabilmente incontriamo lungo il nostro percorso. Per sottolineare ulteriormente questo concetto, abbiamo persino ricreato una pioggia artificiale durante una giornata di sole, a significare che, anche nei momenti più luminosi, possono emergere ostacoli. Tuttavia, è proprio l'accettazione di questi contrasti che rende la vita autentica e degna di essere vissuta.



Il brano stesso è nato in modo naturale, senza forzature, e questa autenticità si riflette in ogni sua componente. L’ukulele, con il suo suono delicato e malinconico, accompagna la canzone, sottolineandone il messaggio di resilienza e accettazione. È uno strumento che riesce a evocare serenità e introspezione, due sentimenti che si intrecciano nel testo e nella melodia, conducendo l'ascoltatore in un viaggio interiore. Anche la produzione del brano ha seguito questa linea di naturalezza: pur arricchita da elementi elettronici, la canzone conserva una semplicità emotiva che invita a riflettere sulla fragilità umana e sulla forza che si può trovare nell'affrontare le avversità. Inevitabile è un inno alla resilienza, un invito a non arrendersi di fronte alle difficoltà che la vita ci presenta. Con questo brano, spero di trasmettere un messaggio di speranza, ricordando che le difficoltà, per quanto inevitabili, non devono mai farci perdere di vista la possibilità di rialzarci e continuare a lottare. Vorrei che chi ascolta questa canzone si sentisse ispirato a trovare la serenità dentro di sé, accettando le sfide e le imperfezioni che fanno parte della vita. Inevitabile è un invito a vedere la bellezza anche nelle ombre, a scoprire la forza interiore che ci permette di superare gli ostacoli e a comprendere che, anche nei momenti di difficoltà, c'è sempre spazio per una nuova luce.