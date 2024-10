BERRi, un amore che nasce spontaneo è Tutto di me: il video

BERRi, con la “i” minuscola, è il nome che ho scelto per il mio nuovo percorso musicale. Sono Corrado Beretta e provengo da Omate, un piccolo comune situato nell’hinterland milanese. La mia formazione musicale affonda le radici nel pop, dance e soul. Dopo anni dedicati al pop, ho deciso di esprimermi finalmente nel genere musicale che ho sempre amato di più: l'R&b e il trap/soul.



Tutto di Me è il brano che ho sempre voluto realizzare. Rappresenta il perfetto mix tra il puro R&B, il soul e la nostra tradizione pop. Desideravo un ritmo coinvolgente, armonie raffinate e una sonorità decisamente moderna. Ho capito che solo con il mio producer Andrea Iasella del TDLab Studio di Milano potevo creare questa magia. Grazie alla sua sapiente guida, da vero maestro dell’R&B, sono riuscito a esprimermi vocalmente come non ero mai riuscito prima. È stata una vera sfida per me, perché volevo utilizzare la voce in modo virtuoso, mettendomi completamente in gioco.

Nel testo di questa canzone, che per me evoca il dolce-amaro di una meravigliosa storia di alcuni anni fa, racconto di due persone che si incontrano e si rendono conto di conoscersi da sempre. Non servono parole: tutto sboccia tra di loro in modo naturale e spontaneo. Si tratta di una comprensione profonda, di un legame che esiste già prima di parlare. Tuttavia, la vita può prendere direzioni inaspettate e talvolta decide per noi.



Spero che chi ascolta Tutto di Me si riconosca nelle emozioni che esprime il brano, comprendendo l'esistenza di anime rare che sanno leggerci dentro. Sono convinto che questo sia un messaggio profondamente bello.



Il videoclip di Tutto di Me è stato realizzato tra Sarnico e Paratico, sul suggestivo lago d’Iseo, grazie al lavoro della Eventificio Srl, che ha ideato il concept e selezionato le location. La scelta di girare nelle ore del tramonto ha permesso di catturare i caldi colori del crepuscolo, creando un'atmosfera che avvolge i protagonisti in un abbraccio nostalgico. Il team di produzione si è rivelato eccezionale, contribuendo a creare un clima rilassato sul set. I momenti di ripresa si sono susseguiti senza sosta, con i passanti che osservavano con curiosità, visibilmente colpiti dalla scena in corso. Un momento particolarmente divertente si è verificato durante le riprese nel Parco Taxodi, quando, mentre stavo facendo un cambio d'abito per una scena, alcuni passanti mi hanno colto svestito. Sorprendentemente, nessuno sembrava scandalizzato dalla situazione. Con l'arrivo del tramonto, le emozioni si intensificavano, mentre il lago si illuminava di tonalità dorate, creando un'atmosfera incantevole. Le luci dei locali circostanti si accendevano, e la luna iniziava a farsi notare, mentre il canto diventava sempre più profondo, evocando sentimenti di intensa commozione. Ciò che renderà questo video indimenticabile è la presenza femminile che appare e scompare nel corso delle riprese: la mia adorata nipote Rachele. Il suo abbraccio nella scena finale non solo sottolinea il legame familiare, ma aggiunge anche un tocco emotivo che arricchisce ulteriormente l'intera esperienza, rendendola davvero speciale.