SkaBomber, il nuovo singolo è Sboccia l'Amore

Sboccia l'amore è il nuovo singolo del gruppo milanese SkaBomber, formato da Luca Specchio (voce e sassofono), Domenico Santoro (tastiere), Alberto Tita Gallo (batteria), Taco (basso) e Giorgio Giommi (chitarra). Come spiega la band, il brano è ispirato alla vicenda di attualità che ha occupato tutte le testate giornalistiche italiane in quest’ultimo periodo: "Come banda abbiamo preso davvero a cuore questa grande storia d'amore italiana, la più discussa del 2024. Nonostante le varie interviste delle due persone coinvolte, gli articoli di opinione e di indagine, nessuno finora aveva ancora spiegato il conflitto che ha vissuto il protagonista maschile di questa vicenda e noi abbiamo deciso difarlo con un brano pieno di ironia. Il titolo delpezzo, Sboccia l’amore, e il ritornello lasciano intendere a chi ciriferiamo...". Per dare al brano un suono che ben si sposasse con il testo, gli SkaBomber hanno creato un arrangiamento che rievoca il lovers rock, sottogenere del reggae caratterizzato da atmosfere e melodie sentimentali.