Venezia Sounds, da Joan Thiele ai Negrita: il programma della serata

Dopo il sold out al Forum di Assago di venerdì 27 settembre, ed essere usciti lo stesso giorno a distanza di 6 anni con un il nuovo singolo “Non Esistono Innocenti Amico Mio”, i Negrita entrano a far parte del cast di Venezia Sounds, l’evento promosso e organizzato dalla Fondazione Giancarlo Ligabue e da Medicine Rocks, in collaborazione con Fondazione Humanitas per la Ricerca, con l’obiettivo di trattare il tema della medicina in modo innovativo, veicolando concetti e informazioni scientifiche con un linguaggio semplice al vasto pubblico della musica dal vivo. La band aretina si aggiunge così alla ricca line up di artisti che il 26 ottobre dalle ore 20 alle 2 del mattino saliranno sul palco alle Tese delle Nappe all’Arsenale di Venezia, per questo evento che si avvale della direzione artistica di Samuel Romano, cantante dei Subsonica e membro dei Motel Connection, radunando alcuni dei più rappresentativi esponenti della scena pop rock italiana.



Legati da una storica amicizia con Tomaso Cavanna e da sempre sensibili al tema dell’innovazione nella ricerca scientifica, i Negrita hanno aderito con grande entusiasmo al progetto, ideato e fortemente voluto da Inti Ligabue presidente della Fondazione Giancarlo Ligabue, che da sempre promuove ricerca e divulgazione in diversi ambiti scientifici e culturali seguendo il motto “conoscere e far conoscere”, e da Edy Campo Presidente dell’Associazione Medicine Rocks, nata 5 anni fa, all’indomani della prematura scomparsa di Tomaso una delle figure più carismatiche del dietro le quinte del mondo degli eventi e della musica.



Venezia Sounds, richiamandosi ai concerti allora organizzati con Medicine Rocks all’Abbazia della Misericordia di Venezia e poi all’Alcatraz di Milano, oltre a offrire grande musica al pubblico che prenderà parte al concerto, finanzierà la ricerca sull’immunoterapia portata avanti dal team del Laboratorio di Immunologia molecolare di Humanitas Research Hospital guidato dal Professor Antonio Sica.

Come 5 anni fa il ricavato della serata sarà infatti totalmente assegnato alla Fondazione Humanitas per la Ricerca e destinato a sostenere gli studi del team che da anni indaga, con importanti risultati, il rapporto tra tumori e sistema immunitario, ricercando nuovi bersagli terapeutici per la riattivazione delle difese antitumorali.



Con l’aggiunta dei Negrita, in versione acustica, il cast di Venezia Sounds arriva così a oltre 20 artisti, che il 26 ottobre daranno vita a un grande spettacolo con performance uniche create appositamente per l’evento: Andy&Livio&Sergio dei Bluvertigo, Bud Spencer Blues Explosion, Joan Thiele, Motel Connection, Negrita, Alex Neri present Planet Funk, Dj Set, Roy Paci & Aretuska, Saturnino, questi i nomi a oggi confermati. Presentatori della serata una coppia d’eccezione, Marco Maccarini e Federico Russo, conduttori radiofonici e televisivi.