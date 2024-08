Attacco Di Cuore è il mio nuovo singolo rap, punk rock ed elettronico, non che per produrlo abbia seguito un briefing. Mi sono divertito molto producendolo. È uscito molto spontaneamente senza che dovessi pensare troppo alle cose. Mi sono divertito soprattutto a scegliere i suoni e a creare la dinamica cambiando la stratificazione di ognuno di essi nelle diverse parti del pezzo. Mi piace molto che l’intro ti illuda che sia un pezzo innocente, prima che il beat entri come si deve, insieme alla voce distorta. Forse però mi sono divertito ancora di più a scrivere il testo. La mia ex diceva che era banale. Per questo morivo è diventata la mia ex. Io credo fare cose efficaci che sembrano semplici, sia una gran fatica, o almeno lo è capire come si fanno. Parla chiaramente della frenesia che mi contraddistingue e dell'intensità delle mie emozioni, unite a una grande e inesauribile voglia di fare casino.



L'idea del video è nata dal richiamo musicale e concettuale al programma per bambini di Art Attack, che io stesso guardavo da bimbo. Attacco Di Cuore è proprio un riferimento a questo, ma storpiato ovviamente. Per questo motivo ho voluto citare il programma nel video, emulando lo sketch di Neil, che con dei prodotti industriali di diversi colori realizzava mosaici di enormi dimensioni su prati o terreni asfaltati molto spaziosi. Ho voluto rendere il mio nome il soggetto di questo mosaico perché rimanesse bene in mente a chiunque guarderà il videoclip. Ho fatto impersonare Neil da GRWL rem, artista con cui ho collaborato musicalmente nel mio singolo Non Ti Preoccupare e con cui collaboro attualmente, perché mi piaceva l'idea di realizzare un cameo con la sua immagine, nonostante abbia prodotto io questo brano. Oltre a questo, nel video vedrete scene coreografate da una crew di ballerini della scuola di ballo MS Dance Factory.



Ho sempre tenuto infatti all'idea di associare la mia musica alla danza, che pur non essendo una disciplina di mia competenza, trovo affascinate e complementare di quello che faccio. Vedere delle persone che ballano sulla mia musica è davvero eccitante, oltre ad essere un chiaro segno di unione e di connessione che instauro con delle persone attraverso la mia musica. L'unione delle coreografie di ballo piene di dinamismo e riprese in esterna, unite alla frenesia musicale del pezzo a cui si adattano, oltre tutto, mi hanno suggerito, sin dall'inizio della pre-produzione del video un'associazione con gli spot pubblicitari di scarpe o vestiti sportivi di alcuni brand molto famosi di abbigliamento sportivo. Da bimbo guardando questi spot ero sempre di buon umore quindi ho voluto rendere un po' anche mia quell'energia lì.

Per finire, nel video mostriamo una festa con gente che si diverte molto, ballando e ridendo e, come vedrete, io muovendomici dentro sembro letteralmente su un altro pianeta perchè le emozioni che provo mi rendono difficile interagire con le persone ordinarie, disorientandomi.