Gran finale per l’edizione 2024 del MANTOVA SUMMER FESTIVAL che dopo gli show di luglio che hanno radunato nel salotto di Piazza Sordello quasi 30 mila spettatori è pronto per tornare ad incantare il pubblico ospitando in una delle più belle location italiane, l’Esedra di Palazzo Te, gli appuntamenti previsti tra fine agosto e inizio settembre con PANARIELLO e MASINI, CCCP-Fedeli alla Linea, ROBERTO VECCHIONI, LOREDANA BERTE’, PAOLO CREPET, ANTONELLO VENDITTI e PATTI SMITH.



Il MANTOVA SUMMER FESTIVAL, l’appuntamento estivo con la grande musica e gli spettacoli dal vivo organizzato da Mister Wolf in collaborazione con il Comune di Mantova e il contributo di Regione Lombardia, si è affermato negli anni come uno dei fiori all’occhiello tra i festival italiani e anche per questa estate ha presentato una programmazione di eccellenze, con i live di grandi artisti internazionali (vedi alla voce Simple Minds, Greta Van Fleet, Diana Krall, Massive Attack e Patti Smith) oltre ai nomi più noti e attesi del panorama italiano (come Umberto Tozzi, Mahmood, Giorgio Panariello, Marco Masini, i CCCP, Roberto Vecchioni, Loredana Bertè, Antonello Venditti) ed eventi unici come l’incontro con Paolo Crepet.



Come da tradizione la città di Mantova accoglie ogni anno, tra luglio e settembre, pubblico in arrivo da tutta Italia e anche dall’estero ospitandoli in due location che è impossibile non definire eccezionali e che aggiungono fascino alle esibizioni: Piazza Sordello nel cuore della città e l’Esedra di Palazzo Te, nell’incanto del giardino di uno dei Palazzi più affascinanti e ricchi di storia del nostro patrimonio.



28 agosto PANARIELLO VS MASINI Esedra Palazzo Te

29 agosto CCCP - FEDELI ALLA LINEA Esedra Palazzo Te

30 agosto ROBERTO VECCHIONI Esedra Palazzo Te

31 agosto LOREDANA BERTÈ Esedra Palazzo Te

2 settembre PAOLO CREPET Esedra Palazzo Te

3 settembre ANTONELLO VENDITTI Esedra Palazzo Te

5 settembre PATTI SMITH Esedra Palazzo Te