Laura Pausini, il karaoke improvvisato con le amiche d'infanzia. VIDEO

Laura Pausini, Lorena Xella, Cristina Musconi, Elisa Padovani ed Erica Ricciardelli sono amiche sin dai tempi della scuola. A raccontarlo è la stessa Pausini, nel suo docufilm Laura Pausini - Piacere di conoscerti. Ed è proprio insieme a loro, che la famosa cantante ha improvvisato un karaoke in macchina, per le vie di quella Solarolo in cui è nata e cresciuta. Le cinque hanno persino un soprannome, "The Sincronette", con tanto di profilo Instagram dedicato.

Il karaoke improvvisato (e un'amicizia lunga una vita)

Il video, postato su Instagram, vede Laura Pausini nelle vesti di presentatrice. Con una bottiglietta d'acqua a mo' di microfono, la star della musica presenta il suo gruppo, "The Sincronette", prima di cominciare a cantare. Tra le canzoni intonate, Like a Virgin di Madonna e Carrie degli Europe.

"Può passare un giorno, un mese un anno, ma nel momento che ci rivediamo... Siamo sempre noi! Un sentimento vero, d’amicizia, protezione e purezza, che chi non può capire.. Invidia! Grazie a chi ci vuole bene col cuore, agli altri… Forse un giorno avrete un amicizia così… Ma va coltivata e protetta! Amo le mie amiche", ha commentato Elisa Padovani sotto al carosello. Che, oltre a ritrarle in macchina, le vede mostrare con la nuova manicure, risultato di un pomeriggio tra amiche.

Mentre Laura Pausini, in risposta a un fan che le fa notare come molte canzoni parlino delle sue amiche, risponde: "Sono 30 anni che vi dico che le mie canzoni parlano di me e dicono la verità".

Del resto, le quattro amiche del video sono al fianco dell'artista da una vita intera. Da molto prima che lei fosse famosa. E sono rimaste, anche quando la fama è arrivata. "Pochi possono capirlo, ma il nostro lavoro, per farlo bene, va fatto solo così: è una scelta di vita. Ho perso per strada alcune persone perché vivere questa vita è stato per loro troppo difficile", ha raccontato Laura qualche tempo fa. Per le sue amiche, quelle vere, il suo successo è stato invece fonte di gioia. Con la certezza d'esserci sempre, qualunque cosa accada.