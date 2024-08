Achille Lauro, la possibile scaletta del concerto a Corigliano Rossano

Dopo la tournée estiva, Achille Lauro sarà protagonista di due concerti per festeggiare i primi dieci anni di Ragazzi madre. L’artista si esibirà il 4 ottobre all’Unipol Forum di Milano e tre giorni dopo al Palazzo dello Sport di Roma

Il 21 agosto Achille Lauro sarà in concerto a Corigliano Rossano . L'artista porterà grinta ed energia sul palco dell’Anfiteatro Maria De Rosis. Ecco tutto i dettagli dello spettacolo: dalla possibile scaletta all’orario di inizio.

Come riportato su TicketOne , lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.30 . Questo l’indirizzo per raggiungere l’ Anfiteatro Maria De Rosis : strada Provinciale 250, 9, 87067, Corigliano Rossano.

A poche settimane dall’uscita di Banda Kawasaki in collaborazione con Salmo e Gemitaiz, mercoledì 21 agosto Achille Lauro ( FOTO ) salirà sul palco di Corigliano Rossano per una serata all’insegna della musica. Attesi i grandi successi della sua carriera.

Achille Lauro, i successi

Tra i successi più noti del cantante troviamo sicuramente Rolls Royce, 1990, Me ne frego, 16 marzo, Bam Bam Twist, Stripper e Fragole in duetto con Rose Villain. Per quanto riguarda gli album, ricordiamo 1969, certificato con ben due dischi di platino.