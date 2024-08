È morto Jack Russell, musicista e fondatore dei Great White

"Non sono in grado di esibirmi al livello che desidero e che meritate", scriveva su Instagram il 63enne, raccontando la sua battaglia contro due gravi patologie

Jack Russell, cantante e co-fondatore della band metal Great White, è morto giovedì 15 agosto all'età di 63 anni. La sua morte è stata confermata sui suoi profili social.

A luglio, aveva parlato pubblicamente dei problemi di salute di cui era affetto, confessando di soffrire di demenza a Corpi di Lewy e atrofia multisistemica.

La malattia di Jack Russell

"Non sono in grado di esibirmi al livello che desidero e che meritate": così scriveva su Instagram Jack Russell, lo scorso 17 luglio. "Le parole non possono esprimere la mia gratitudine per i tanti anni di ricordi, amore e supporto. Grazie per avermi lasciato vivere i miei sogni. Avete reso la mia vita una meraviglia".

In carriera, Russell ha interpretato singoli di successo come Once Bitten, Twice Shy, scritto da Ian Hunter, ma diversi sono anche i Dischi di platino collezionati negli anni Ottanta.

Russell e la sua band sono stati anche al centro di una grande tragedia quando, nel 2003, il loro spettacolo con fuochi d'artificio al nightclub Station di Rhode Island ha causato un incendio, uccidendo 100 persone e ferendone altre 230. Tra le vittime anche il chitarrista della band, Ty Longley, morto tra le fiamme.