Apple Music ha annunciato oggi che Sarah è la nuova artista a essere inclusa nel programma Up Next Italia, l’iniziativa di Apple Music rivolta all'identificazione e alla valorizzazione dei talenti emergenti: “Entrare a far parte della famiglia di Up Next Italia di Apple Music mi fa sentire grata ed emozionata al tempo stesso” racconta Sarah. “Il mio viaggio nella musica è appena iniziato e sto già facendo tante cose bellissime, sento molto il supporto dei miei fan! Questa nuova opportunità rappresenta per me uno step ulteriore per continuare a crescere e a far conoscere al pubblico la mia musica”.



Sarah, nome d’arte di Sarah Toscano, è una giovane cantante classe 2006. Originaria di Vigevano, in provincia di Pavia, nel 2022 partecipa ad Area Sanremo, dove viene selezionata tra i venti finalisti e dove vince la Targa Vittorio De Scalzi. A settembre 2023 fa il suo ingresso nella scuola di Amici e conquista la maglia d’oro per il serale. Durante il programma, pubblica alcuni brani inediti che la rendono una delle concorrenti più amate dal pubblico di questa edizione. Il 5 marzo esce il singolo Mappamondo e il 30 aprile pubblica Sexy Magica, scritto da Raffaele Esposito e Giampiero Gentile, con la produzione di ROOM9. Dal 17 maggio è disponibile per Warner Music Italy SARAH, il nuovo, omonimo EP dell’artista, che ha conquistato la vittoria ad Amici 23 sabato 18 maggio. Da lunedì 20 maggio, è iniziato per Sarah un Instore Tour per presentare il progetto e incontrare i suoi fan, mentre dal 15 luglio è partito il suo primo live tour con date in tutta Italia. Il 26 luglio è uscito il nuovo singolo Roulette, dalle sonorità pop dance, in cui l’artista canta di un amore fugace, che assomiglia proprio a una roulette.