Al via il Festival della Taranta, il tema del 2024 è la responsabilità

Partirà il 3 agosto da Corigliano d'Otranto il lungo viaggio del Festival Itinerante La Notte della Taranta e attraverserà 19 comuni del Salento con 50 appuntamenti e tappa finale in programma il 24 agosto a Melpignano con il Concertone diretto da Shablo. Anche quest'anno la rassegna si svilupperà con il suo format itinerante alla scoperta della ricchezza e la bellezza dei centri storici salentini seguendo il ritmo travolgente della pizzica. Un viaggio che prevede 2 concerti per tappa con 34 gruppi ospiti e 3 concerti speciali dell'Orchestra Popolare Notte della Taranta. Spazio anche alla danza con lo spettacolo Pizzica in Scena e 9 laboratori di pizzica. Ogni anno il Festival affronta un tema che caratterizza e attraversa l'intera edizione. Nel 2024, dopo la scomparsa dei grandi maestri della musica popolare Luigi Chiriatti, Daniele Durante e Giovanna Marini, i gruppi musicali di riproposta affrontano il tema della responsabilità di ricevere l'enorme eredità di canti e di suoni e di traghettarla nel futuro con lo stessa passione delle madri e dei padri.

IL TEMA DEL 2024 E' LA RESPONSABILITA'

"Il Festival itinerante rappresenta un autentico laboratorio di eccellenze dove diverse forme d'arte si incontrano -afferma il presidente della Fondazione La Notte della Taranta Massimo Bray- Una rassegna fondamentale per i territori che attraversa. Costituisce la perfetta sintesi della nostra visione di cultura: basi solide ancorate nel passato e proiezione costante nel futuro. Un Festival diffuso in grado di valorizzare il patrimonio culturale e artistico del Salento che è per sua natura accogliente e plurale. Un programma che si snoda intorno al tema della responsabilità coinvolgendo artisti, pareri e competenze con originali punti di vista". Tre i progetti speciali inseriti in rassegna. Pino Ingrosso omaggerà Domenico Modugno nel trentennale dalla sua morte. Enza Pagliara ricorderà la ricerca nel Salento di Giovanna Marini, recentemente scomparsa. Approfondimento anche su Annabella Rossi con la presentazione del volume edito da Kurumuny "Il Colpo di sole e altri scritti sul Salento". Il Festival si chiuderà a Martano con la partecipazione delle studentesse e degli studenti che hanno partecipato al progetto Matria 2 della Regione Puglia in collaborazione con Apulia Film Commission, Teatro Pubblico Pugliese e Fondazione La Notte della Taranta sulla valorizzazione delle lingue minoritarie: grico, arbëreshë e francoprovenzale.