Musica nell'aria, arte e natura si fondono nella Val di Mello

Venerdì 19 luglio 2024, il progetto di Accademia Teatro alla Scala, realizzato con il contributo di Regione Lombardia, porterà i partecipanti alla scoperta di una delle aree naturali più spettacolari della Lombardia. Un percorso con quattro tappe musicali e un concerto finale dell’Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala, diretta da Pietro Mianiti, nei pressi del Sasso di Remenno, il monolite più grande d’Europa

Venerdì 19 luglio 2024 i musicisti dell’Accademia Teatro alla Scala saranno i protagonisti di Musica nell’aria, un’iniziativa che coniuga arte e natura negli scenari della Val Masino, realizzata con il contributo della Regione Lombardia in collaborazione con il Comune di Val Masino, l’Ufficio Turistico di Val Masino e la Riserva Naturale Val di Mello. “Regione Lombardia, da sempre al fianco dell’Accademia scaligera come Socio Fondatore, è entusiasta di sostenere questa iniziativa che unisce magistralmente arte e natura in un luogo suggestivo del nostro territorio", ha sottolineato l’Assessore alla Cultura Francesca Caruso. "Questo evento non solo celebra il talento dei giovani musicisti dell’Accademia, ma offre anche l'opportunità di scoprire e apprezzare le meraviglie paesaggistiche della Val di Mello. La musica e la natura si fondono per creare un'esperienza unica, capace di emozionare e avvicinare il pubblico alla bellezza e alla cultura".

Un'escursione a tappe musicali Una giornata alla scoperta della Val di Mello, perla paesaggistica della Val Masino, con sei Accompagnatori di Media Montagna e Guide Alpine che guideranno i partecipanti, divisi in altrettanti gruppi, lungo un itinerario accessibile a tutti, con quattro tappe musicali. Ad ogni tappa, il pubblico potrà assistere a un concerto solistico dei giovani allievi del Corso di perfezionamento per professori d’orchestra della Scuola scaligera. Il percorso si sviluppa lungo il torrente Masino risalendo poi il torrente Mello e permetterà di esplorare la parte paesaggistica della Riserva naturale più estesa della Lombardia, circondata da grandi massi granitici, laghetti cristallini, boschi centenari di abeti e di faggi, aree pianeggianti a pascolo e i piccoli borghi di case in pietra, avamposti di un’economia rurale ancora attiva. A soli 120 chilometri da Milano, la Val di Mello diventerà il palcoscenico per gli allievi dell’Accademia che eseguiranno dei brani per strumento solo, replicando ciascuno per tre volte il proprio intervento musicale. Partenze scaglionate, a partire dalle 9.30, dalla frazione di San Martino.

ALLE 18 IL FINALE CON L'ORCHESTRA DELL'ACCADEMIA Gran finale intorno alle 18 con l’Orchestra dell’Accademia che, sotto la direzione di Pietro Mianiti, eseguirà un programma coinvolgente, con musiche dalla forte ispirazione naturalistica, presso l’Area Alpini Val Masino, fronte Sasso Remenno, il monolite più grande d’Europa, alto cinquanta metri e con quattro pareti percorse da decine di vie di arrampicata. Il concerto si aprirà con la Suite n. 1 op. 46 di Edvard Grieg, una delle due suite sinfoniche che il compositore norvegese trasse dalle musiche di scena scritte per il Peer Gynt di Ibsen, a cui farà seguito la Moldava, il più popolare dei Poemi sinfonici di Bedřich Smetana, dedicato al fiume che attraversa la Boemia. Quindi, dopo Una notte sul Monte Calvo, brano di Modest Mussorgskij nella versione di Nikolaj Rimskij-Korsakov, il concerto terminerà con la spumeggiante Ouverture dell’ultima opera rossiniana, il Guglielmo Tell. Pezzi in cui la natura emerge nelle sue diverse forme, grazie alle note rassicuranti degli strumenti che evocano il lento sorgere del sole o la danza acquatica delle ninfe fino alle intensità sonore sempre più crescenti che richiamano l’energia dirompente delle acque agitate dei fiumi. Tutti i partecipanti riceveranno in omaggio una borraccia in cui troveranno un Q-R Code che, rimandando al sito di informazioni turistiche della Val Masino, consentirà loro di approfondire la conoscenza della Valle.