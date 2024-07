Blue Phelix, è un viaggio emotivo I Nostri Fiori: il video

I Nostri Fiori è il primo brano che ho scritto per il mio primo EP, Dimmi a che ora finisce l'amore. La genesi di questa canzone è stata particolarmente significativa per me. Ricordo vividamente quel giorno, segnato da un turbinio di emozioni e pensieri. Sentivo una forte necessità di esprimermi, di dare voce a quello che provavo, e così mi sono rivolto alla mia chitarra. In un solo pomeriggio, quasi come se le parole e le note fossero già dentro di me, ho scritto I Nostri Fiori. Questo brano rappresenta per me un momento di introspezione profonda e di riflessione sulla mia vita e le mie

esperienze. Questa canzone è diventata una sorta di diario musicale, un promemoria tangibile di un periodo complesso della mia vita. Ogni volta che la ascolto, vengo immediatamente trasportato indietro a quei momenti, rivivendo le emozioni e le sfide che mi hanno spinto a scrivere. Questo è uno dei motivi per cui I Nostri Fiori è così speciale per me; non è solo una canzone, ma una parte di me stesso, un pezzo della mia storia personale.



Dato il significato profondo che questa canzone ha per me, ho sentito l'urgenza di darle una rappresentazione visiva attraverso un videoclip. Volevo che il video catturasse l'essenza della canzone e della mia esperienza personale. Ho avuto la fortuna di collaborare con Virginia Imbimbo, una videografa di talento che ha compreso appieno la mia visione artistica. Le riprese sono iniziate a settembre dell'anno scorso e sono state completate solo un paio di mesi fa. La realizzazione del video è stata un processo lungo e dettagliato. Abbiamo investito molto tempo ed energie, rimanendo fedeli alla nostra visione creativa, e questo ha comportato molte revisioni e modifiche lungo il percorso. Molte scene sono state tagliate, altre aggiunte, per assicurarsi che il risultato finale fosse esattamente come lo

avevamo immaginato.



La relazione tossica che racconto nel brano e nel video è un';esperienza autobiografica che ha avuto un impatto profondo su di me, sia come persona che come artista. Attraverso questa canzone e il suo video, ho cercato di elaborare e dare un senso a quella esperienza, trasformandola in qualcosa di creativo e significativo. È stato un processo catartico, che mi ha permesso di affrontare e superare alcune delle emozioni più difficili che avevo provato. Sono estremamente orgoglioso del videoclip che abbiamo creato. È una rappresentazione visiva potente e sincera della canzone e della mia storia personale. Lavorare con Virginia e con tutti gli altri collaboratori è stata un'esperienza incredibilmente gratificante. Ho avuto la fortuna di lavorare con persone che condividono la mia passione per l'arte e la mia visione creativa. I Nostri Fiori non è solo una canzone, ma un viaggio emotivo e artistico che ho avuto il privilegio di condividere. Spero che chiunque ascolti il brano o guardi il video possa sentirsi connesso a quella storia e trovare un riflesso delle proprie esperienze nelle mie parole e nella mia musica.