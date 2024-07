RisorgiMarche, concerto Colapesce e Dimartino rinviato

"A causa di improvvisi motivi familiari, il concerto di Colapesce & Dimartino di domenica 7 luglio è stato rinviato": queste le parole del post pubblicato sul profilo Instagram di Risorgimarche con cui gli organizzatori fanno sapere che il concerto in programma domenica 7 luglio sul Monte Moscosi tra i Comuni di Apiro e Poggio San Vicino con inizio alle ore 18:00, non si terrà. L'evento verrà recuperato domenica 21 luglio. I biglietti già acquistati, automaticamente, saranno validi per accedere nella nuova data, mentre per chi invece volesse richiedere il rimborso, sarà necessario seguire le modalità previste, entro e non oltre il 15 luglio 2024.