Zucchero in concerto a Milano: una serata per i partigiani dell'amore

Overdose d’amore, overdose di musica, overdose di emozioni. Zucchero chiude a San Siro il suo tour negli stadi e lo fa incantando circa 45mila persone per oltre tre ore e mezza. La sua sana e (in)consapevole libidine non salva solo i giovani dallo stress e dell’azione cattolica ma accende i cuori e i sentimenti. C’è ancora luce, allo stadio Meazza, quando appare sul palco, si comincia alle 20.30 (e dovrebbe essere una regola per tutti i concerti) con Spirito nel Buio (preceduta da una intensa intro che prevedeva da fin dalle prime note pure Oh, Doctor Jesus, una cover di Ella Fitzgerald e Louis Armstrong) si capisce che sarà un viaggio speciale. Al suo fianco la sua fedele super band internazionale composta da Polo Jones, Kat Dyson, Peter Vettese, Mario Schilirò, Adriano Molinari, Nicola Peruch, Monica Mz Carter, James Thompson, Lazaro Amauri Oviedo Dilout, Carlos Minoso e la superba, immensa vocalist Oma Jali. Situazione abbastanza rara, il prato prevede le sedie anche se servono a poco visto che fin da subito, e con la sola eccezione di momenti intimi, il pubblico sceglie di stare in piedi e di ballare. Il ritmo è subito alto, Soul Mama, la montaliana Il sole al tramonto salì su una tendina di stelle…, La Canzone che se ne va, Ci si arrende ed E’ delicato. E’ come ascoltare Bella Ciao il suo Partigiano Reggiano, trasmette un senso di fratellanza e di resistenza: “un canto libero, l'amore libero un cuore unico come un partigiano reggiano”. Reggiano qui non è una connotazione geografica bensì è un valore ecumenico. E speriamo che porti davvero verso quell’amore, perché troppe volte diamo per scontato quello che non è. Per citare un esempio, Zucchero di certo non lo sa e forse neanche Papa Francesco e neanche il vescovo di Kazbeju, ma in questo luogo appena fuori Vilnius, una sacerdote cattolico ha impedito a un uomo di fare da padrino al nipote in quanto convivente con un altro uomo. E questo nonostante il Dicastero per la Dottrina della fede abbia dato il via libera anche a padrini omosessuali che convivono con un'altra persona, basta che conducano "una vita conforme alla fede". A questo serve Partigiano Reggiano, a provare a rendere il mondo più giusto. E Zucchero non si è mai tirato indietro quando c’è da combattere per una umanità migliore. Per altro questi concetti tornano, anche graficamente, più avanti, quando bisogna salvare i giovani dall’azione cattolica.