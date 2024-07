Il mondo di una giovane ragazza che con la sua musica ci conduce in un viaggio fatto di emozioni e nuove avventure. Qui dieci brani che rappresentano il suo percorso umano, tra ricordi legati all’infanzia ed esperienze di vita. Narciso è il titolo del nuovo singolo, un invito a proteggere il proprio cuore da chi non è in grado di donare amore autentico

LUCIO BATTISTI - UN’AVVENTURA

Il mio primo ricordo legato alla musica è sicuramente associato a questa canzone. È la canzone preferita di mia madre e quando ero bambina non passava giorno senza che risuonasse nelle nostre mura domestiche. Ogni volta che ascolto questo brano, riaffiorano in me vividi ricordi di momenti felici e spensierati della mia infanzia.



DADDY YANKEE - GASOLINA



Sono particolarmente legata a questo brano poiché, oltre a essere un pezzo senza tempo, è stata la prima canzone reggaeton che ho ascoltato. Nonostante sia stata pubblicata molti anni fa è sempre presente nelle mie playlist. Questa canzone rappresenta per me una continua fonte di ispirazione.



LAURA PAUSINI - LE COSE CHE VIVI

Questa canzone occupa un posto speciale nel mio cuore perché è stata la mia prima scelta al karaoke quando ero molto piccola. Ogni giorno, trovavo il tempo di cantarla e ricordo con affetto quei momenti di gioia e scoperta musicale.



AVRIL LAVIGNE - SK8ER BOY

È praticamente impossibile che i ragazzi della mia generazione non abbiano mai ascoltato Avril Lavigne almeno una volta nella loro vita. Durante l'adolescenza le sue canzoni facevano parte integrante della mia esperienza di crescita.



GINO PAOLI - UNA LUNGA STORIA D’AMORE

È difficile scegliere una sola canzone di Gino Paoli, ma questo brano ha un posto speciale nel mio cuore perché è stato il primo che ho imparato a suonare al pianoforte. Essendo una persona romantica, non manca mai nella mia playlist.



SELENA GOMEZ - TAKI TAKI (WITH OZUNA & CARDI B)

Questa canzone è impossibile non trovarla nella mia playlist. L’ ascolto quando ho voglia di ballare, quando sono triste o semplicemente quando voglio cambiare mood. Non so bene perché, ma sicuramente il ricordo di serate estive indimenticabili legate a questo brano ha influito sulla mia scelta di tenerla sempre con me.



BEBE - MALO

Questo brano ha un testo molto potente e secondo me, descrive appieno ciò che prova una donna vittima di violenza domestica. La canzone, celebre per la sua potente fusione tra il folk spagnolo e il flamenco, è diventata un inno globale contro la violenza di genere e un incoraggiamento a denunciare gli aggressori.



KAROL G - TUSA

È impossibile per me scegliere una sola canzone dalla discografia di Karol G. Ho scelto questa in particolare perché è grazie a essa che mi sono avvicinata al mondo di quest'artista che amo profondamente. La sua musica mi accompagna e mi ispira ogni giorno.



RICCARDO COCCIANTE - QUANDO FINISCE UN AMORE

Questa è sicuramente una delle canzoni che ho cantato più frequentemente nella mia vita. L'ho scoperta dopo una separazione amorosa e, a mio parere, descrive perfettamente le emozioni provate quando si perde una persona amata.



TINI - CUPIDO

Seguo quest’artista fin dai suoi esordi e questa canzone, insieme all'album che porta il nome di quest'ultima, hanno rappresentato la colonna sonora degli ultimi due anni per me. Apprezzo il sound e il modo in cui narra ogni storia.