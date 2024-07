Gazzelle, la possibile scaletta del concerto a Padova

Approfondimenti

Gazzelle è tra i trenta artisti in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, in programma da martedì 6 a sabato 10 febbraio. Il cantautore romano presenta il brano Tutto qui

Alla viglia della kermesse, il cantautore si è raccontato in un’intervista: “Volevo stupire il mio pubblico, non mi faccio vedere tanto e se devo farlo lo faccio in pompa magna. Non ho ansie né niente da dimostrare, vado lì a cantare la mia canzone e la mia vita e per uscire dalla noia di una vita orrenda”