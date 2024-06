Miss Velvet omaggia Steven Tyler con una sua versione Dream On

In grado di rappresentare, con la sua voce potente ed il suo stile distintivo ed accattivante, i giganti del rock classico, la rocker di Los Angeles con la passione per la moda e lo styling, Miss Velvet sta prendendo d'assalto il mondo del rock and roll. Soprannominata 'Underground Velvet' da LA Weekly ed ora entrata in una nuova era di visibilità ed identità, Miss Velvet è pronta al nuovo progetto in arrivo nei prossimi mesi, un lavoro che confonde i confini tra i molteplici ruoli di rockstar, esploratrice artistica e giovane madre. Il risultato è una potente scappatella rock che sa essere, allo stesso tempo, cruda e sfaccettata. Ad anticipare la rinascita di Miss Velvet, la personalissima rivisitazione di 'Dream On', celebre brano degli Aerosmith, un originale tributo a Steven Tyler qui presentato in versione acustica, mostrandosi allo stesso tempo nostalgico e visceralmente emozionante. La chitarra acustica è supportata dal violoncello e da un coro, lasciando ampio spazio alla voce di Miss Velvet di librarsi con pura potenza ed emozione. Una versione magistrale di un classico senza tempo.

“Dream On ha sempre rappresentato l'epitome di una ballata senza tempo, plasmando per sempre il mio mondo di cantante. La performance di Steven Tyler in questa canzone ha cambiato la mia vita come cantante. La sua voce è diventata per me una rivelazione. La band Aerosmith, i testi e le melodie hanno consolidato in me ciò che la musica può farti sentire a livello gutturale e spirituale allo stesso tempo” afferma Miss Velvet che, prosegue: “prima di pubblicare il mio nuovo album, volevo condividere un'umile interpretazione di una delle più grandi canzoni di tutti i tempi.”

Con una dedizione vibrante di onestà, la musica di Miss Velvet non è solo un viaggio personale ma una rivelazione della femminilità moderna mentre rimette a fuoco la lente attraverso la quale il mondo vede le donne nella musica rock.

Come descritto da American Songwriter, “Miss Velvet porta con sé un suono rock urgente che pulsa attraverso la sua voce ed il 2024 è destinato ad essere un anno potente per lei, mentre ci riporta all'epoca d'oro del classic rock”.

“Ci sono state molte volte, nel corso degli anni, in cui avrei voluto fare una cover di questa canzone, ma il momento non mi è mai sembrato giusto, perchè sapevo di dover crescere ancora. Come puoi prendere una canzone così iconica, con una band di tale livello, e preservare comunque la sua bellezza originale? Mentre lavoravo al mio nuovo album con il produttore Easjay Jones abbiamo iniziato a parlare dei brani acustici da aggiungere ai live di Miss Velvet..mentre suonavo in concerti per Los Angeles, ho iniziato a sperimentare una versione acustica ridotta di 'Dream On' alla fine dei miei spettacoli e li ho provati al Troubadour, un locale tra i miei preferiti qui in California. Sapevo di voler essere in questo club per cantare 'Dream On' perchè quel luogo trasporta lo spirito degli artisti che vi si sono esibiti, come Elton John, Joni Mitchell, The Eagles, Guns n Roses, Neil Young, Tom Waits, il cuore pulsante di tanti movimenti culturali musicali” spiega Miss Velvet.