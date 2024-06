Nàe, un viaggio contro l'infelicità che si chiama adriatica: il video

Adriatica è la luce alba, un foglio bianco ancora da scrivere, uno spazio sospeso tra il bagliore tenue della notte e quello di un giorno ancora assopito dove poter fluire in piena libertà e nuove consapevolezze. Ho girato le scene del video lungo la costa adriatica dove tutto è iniziato per liberarne tutta l’energia e celebrare la mia rinascita. È un brano a cui tengo particolarmente perché segna la fine e l’inizio di un nuovo sguardo ed è un invito ad andare contro tutto ciò che non ci rende felici con coraggio e determinazione.



Quando ho scritto adriatica stavo attraversando un periodo delicato della mia vita dove ho sentito il bisogno di riprendere in mano il libro di Tiziano Terzani Un altro giro di giostra: stavo sicuramente cercando dentro di me una nuova alba che potesse finalmente liberarmi da antiche catene e paure! La musica è sempre stata per me come una sorella che non mi ha mai lasciata sola salvandomi la vita e aiutandomi nei momenti più bui a trasformare la rabbia e il dolore in qualcosa che potesse essere liberato piuttosto che morire dentro! È sempre stato un rapporto stretto, intimo: ricordo che le prime volte che cantavo in pubblico per me era devastante perché era come far entrare il mondo fuori nel mio piccolo spazio interiore e ne ero terrorizzata. Quando è iniziato questo nuovo viaggio è cambiata l’urgenza creativa: ho iniziato a capire che avevo bisogno di incontrare le persone e che la musica poteva essere il ponte tra me e il mondo intero.



adriatica fa parte di una trilogia di opere, si tratta di tre canzoni uscite da gennaio a maggio che raccontano l’inizio del mio nuovo percorso artistico con il nome di nàe.

Questo nuovo viaggio si distacca fortemente dal precedente anche perché diverso è il bisogno con cui mi sono approcciata alla scrittura delle nuove canzoni: durante la pandemia ho iniziato a studiare Ableton e questa nuova consapevolezza mi ha condotta a comporre non più piano e voce ma ricercando sintetizzatori, sequencer e basi ritmiche che hanno liberato una parte di me completamente nuova. Se con il primo singolo controluce racconto la profonda ricerca di un equilibrio tra luce e oscurità, con il secondo cobalto la luce della notte si fa più tenue, il cielo da nero diventa color cobalto e dall’asfalto un nuovo fiore fiorisce più forte e consapevole della propria unicità fino a mostrare la sua natura in adriatica.



adriatica, dunque, mi ha fatto cambiare la prospettiva con cui guardare il mondo e la musica, per questo credo sia una delle canzoni più importanti del mio percorso artistico, il mio manifesto. In un mondo che corre veloce e che impone modelli di perfezione sempre più lontani dai nostri veri bisogni, questo brano vuole essere un invito a fare un passo indietro verso i nostri sogni più veri.



CREDITS

Autore: Elena Sanchi

Compositore: Elena Sanchi

Produttore: Alessandro Ciuffetti

Video: Giacomo Tonucci