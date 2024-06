Vi è mai capitato di svegliarvi e rendervi improvvisamente conto che tutto ciò che credevate reale era solo un'illusione? Vi è mai capitato di vivere un disincanto in un momento improvviso? A me sì. È proprio così che è nata Sorpreso Disincanto. La canzone parla di una relazione complicata e si muove tra passato, presente e futuro, esplorando l'incertezza che spesso affligge i cuori in lotta tra il desiderio di agire e la sensazione di essere intrappolati. Quando ho iniziato a scrivere Sorpreso Disincanto, l'ispirazione mi è venuta da un momento di rivelazione personale, un'epifania che mi ha colto di sorpresa. Mi sono ritrovato a riflettere su quanto sia fragile l'equilibrio tra ciò che desideriamo e ciò che effettivamente otteniamo nella vita e nelle relazioni. La canzone è diventata un modo per esplorare queste emozioni contrastanti e per dare voce a chi, come me, ha sperimentato sia la dolcezza che l'amarezza dell'amore.



Con influenze musicali che spaziano dal twist al blues, passando per il country, Sorpreso Disincanto rappresenta un viaggio sonoro attraverso diversi stati d'animo. Ogni nota, ogni accordo, è pensato per trasmettere la complessità delle emozioni umane, rendendo la traccia un'esperienza coinvolgente e toccante. L'obiettivo è quello di creare un inno per tutti coloro che hanno vissuto la magia dell'amore solo per scoprire, alla fine, che la realtà può essere molto più complessa e meno idealizzata di quanto avessero immaginato.



Il videoclip di Sorpreso Disincanto, girato dai talentuosi ragazzi di Contesto Lab, è stato realizzato interamente in Abruzzo, tra le splendide località di Montesilvano e Silvi Marina. Abbiamo scelto questi luoghi per la loro bellezza naturale e per la capacità di evocare un senso di pace e riflessione. Il protagonista del video, attraverso le sue azioni e le sue espressioni, trasmette un senso di accettazione serena e leggera. Sa già, nel profondo del suo cuore, la risposta alla domanda posta nell'intervista iniziale, e la accoglie con una spensieratezza che è sia liberatoria che rivelatrice. Ogni scena del video è stata attentamente studiata per enfatizzare questa consapevolezza maturata e il risveglio dall'incanto. Volevamo che il pubblico potesse sentire questa evoluzione emotiva, potesse vedere il passaggio dal disincanto alla serenità. Nonostante il tema della canzone possa sembrare a tratti malinconico, durante le riprese ci siamo divertiti moltissimo. L'energia positiva sul set era tangibile e i sorrisi e gli scherzi spontanei erano così autentici che abbiamo deciso di mantenerli nel montaggio finale. Questo ha aggiunto una dimensione di leggerezza al video, mostrando che, anche nel mezzo delle difficoltà e delle delusioni, c'è sempre spazio per la gioia e la risata.



La decisione di includere questi momenti autentici nel video è stata fondamentale per trasmettere il messaggio che, nonostante le difficoltà, la vita può sempre sorprendere con momenti di felicità inaspettata. Il risultato finale è un video che celebra non solo l'amore e il disincanto, ma anche la resilienza umana e la capacità di trovare la luce nelle situazioni più oscure. La mia speranza è che chiunque guardi il video e ascolti la canzone possa trovare conforto e ispirazione, riconoscendo che, anche quando tutto sembra perduto, c'è sempre una via per ritrovare la serenità.