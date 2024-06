Bellinzona, arriva The Castle ovvero il castello elettronico

Sono sempre particolari e interessanti gli eventi con protagonista la musica elettronica che si svolgano in siti atipici, meglio ancora se patrimoni dell’UNESCO. Il prossimo in arrivo? The Castle, in programma sabato 22 giugno 2024 (dalle ore 13) in quel di Castel Grande a Bellinzona, esempio significativo di architettura militare medievale nella vicina Svizzera e con la musica dei dj Marco Carola, PAWSA (nella foto), Da Vid, Alex Rubia, Kenny Ground, Super Natural, Natan Ant, Andy Cocca, ND/A e Luca Magenta.



Marco Carola è una figura di spicco nella scena della musica elettronica e sarebbe

sicuramente un membro di uno All Stars Team, se queste formazioni esistessero anche nel settore musicale, proprio come nello sport. Attivo sin dagli anni '90, Carola è al centro della scena clubbing e dei festival grazie in particolare alla sua serata Music On lanciata nel 2012. Questo evento, che si tiene ogni venerdì a Ibiza, è diventato un riferimento mondiale. Ne è un esempio la due giorni che si svolge ogni anno a maggio ad Amsterdam, sempre sold out, oltre alle sue leggendarie maratone musicali.



Il dj e producer britannico PAWSA è conosciuto per il suo stile unico: una tech house

creativa e influenzata da elementi old-school. I suoi set si distinguono per la capacità di spaziare con naturalezza tra diversi generi, decenni e contesti. Co-fondatore dell'etichetta Solid Grooves Records insieme a Michael Bibi, nel 2021 PAWSA è entrato nella classifica Alternative Top 100 DJs della rivista DJ Mag e ha vinto i Best Of British Awards. Negli ultimi due anni, pochi DJ hanno avuto una crescita paragonabile alla sua. The Castle fa parte della rassegna estiva Castle On Air, che quest’anno festeggia i suoi primi dieci anni e che dopo The Castle proporrà Angelina Mango, i Nomadi e gli Europe.