La Prima Estate 2024, l’intervista a Venerus

Venerus è scalzo, e il suo sorriso ci accoglie non appena lo salutiamo. Lo incontriamo nella pausa tra le prove e il concerto a La Prima Estate, e iniziamo subito una bellissima chiacchierata. In questo Festival accade sempre qualcosa di magico e, non a caso, tra i protagonisti di questa terza giornata c’è anche la magia musicale proprio dell’artista nato a Milano e cittadino del mondo. “Posso fare l’intervista con Danilo?” mi chiede. E subito nasce uno scambio molto interessante, che registriamo nella media room. Parliamo dell’estate in musica, ma anche de Il Segreto, album che ha portato dal vivo negli scorsi mesi e in un concerto incredibile al Fabrique, nel giorno del suo compleanno.

Un'estate di musica dal vivo per Venerus

Venerus, tu fai musica magica...

"E stiamo lavorando a nuova musica, che lo sarà ancora di più. Siamo molto contenti!" racconta l'artista sorridendo. Parole a cui fanno eco quelle di Danilo Mazzone, che aggiunge: "Questo è un anno pazzesco per noi! Due tour, registrare, trovarsi in studio, provare...è bellissimo, siamo felici."

Continuando a parlare di magia, come fai a crearla per il pubblico?

Credo non sia solo una questione di impegno per rendere felici le persone che vengono ai nostri concerti: è fondamentale essere presenti, perché poi può nascere qualcosa di ancora più bello. Magia ancora più forte. E poi forse non c'è un segreto specifico. O forse è proprio l'alchimia che c'è tra noi: come band ci divertiamo sempre. Ci sentiamo prima dei live, poi ai concerti, la mattina dopo...è una vita comune che condividiamo. Ecco questo è il segreto in effetti, ma non solo per la musica: è utile per la vita in generale: trovare degli spazi dove sentirsi liberi.

Presto nuovi brani

Nuova musica in arrivo?

Sì! Quest'estate faremo molte date come band, e io farò anche alcuni dj set. E poi sì, siamo molto impegnati sulla registrazione dei nuovi brani: siamo carichi e non vediamo l'ora di continuare!

Lasciamo Venerus e Danilo al loro concerto, e nel frattempo ci mettiamo tra le prime file, per non perdere nemmeno un istante della magica musica della band.