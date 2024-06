La Prima Estate 2024, il racconto della terza giornata

2/37 Foto di Stefano Dalle Luche

Questa la scaletta del loro concerto a La Prima Estate: Lisztomania, Entertainment, Lasso, Too Young, Girlfriend, Alpha Zulu, Ti Amo, After Midnight, Armistice, Winter Solstice, Long Distance Call, Tonight, Rome, If I Ever Feel Better, Funky Squaredance. Dopo una breve pausa Telefono con Giorgio Poi, Lovelife, Trying To Be Cool e, dulcis in fundo, 1901