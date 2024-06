Musicista, cantautore e autore, Jack Jaselli ha iniziato a girare il mondo da

adolescente e, da allora, non ha mai smesso. Wandering Soul è il suo nuovo singolo che prosegue questa visione della vita da parte di Jack che, nel corso degli anni, ha intrapreso anche un percorso di Mindfulness Educator.



Il brano nasce dalla collaborazione tra Jaselli e Francesco ‘Frank’ Lotta: “Quando Frank mi ha chiesto di scrivere un brano per ‘Tratti’, il suo documentario che racconta un viaggio in bici attraverso la Patagonia, ho immediatamente accettato la proposta. La dimensione del viaggio mi appartiene e mi appassiona ed è sempre stato un tema ricorrente nella mia musica” spiega Jack. Wandering Soul parla del viaggio in senso fisico e metaforico, il mettersi in gioco e perfino bruciare i ponti per non avere l’occasione di tornare indietro. “Quello che non mi aspettavo” continua Jack, “è che il brano, dopo quattro o cinque anni di scrittura in italiano, scaturisse spontaneamente in inglese. E’ stato uno di quei casi in cui una canzone si scrive quasi da sola, occorre solo esserne testimoni. E’ stato molto bello lavorare con Davide Ferrario che, con la produzione, ha catturato le atmosfere perfette per sviluppare quello che era nato solo con una chitarra e con la voce”. Wandering Soul segna anche il ritorno di Jack Jaselli sulle scene musicali, a tre anni

dall’ultimo singolo pubblicato, ‘Se Non Ora Quando’ e dall’ep ‘Torno A Casa Piedi

Sessions’, che prende il nome dal primo libro pubblicato ad aprile 2021, il racconto

di quaranta giorni (800 km) di cammino fatti da Jack con la chitarra in spalla,

seguendo la Via Francigena da Pavia a Roma.