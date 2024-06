La Women Orchestra in Cina per l'Italian National Day

Debutto internazionale per l'orchestra diretta da Alessandra Pipitone, in concerto il 5 giugno all'Italian Day in Cina. Il Console Generale d'Italia a Hong Kong: "L'empowerment femminile va valorizzato"

"Grate per questa grande opportunità che arricchirà ancora di più il nostro bagaglio di esperienze musicali, interculturali ed umane" - dichiara la Direttrice d'Orchestra, Alessandra Pipitone . Un altro traguardo importante per l'orchestra che nel 2022 era stata scelta per introdurre l'evento organizzato dal Senato della Repubblica per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, in diretta da Palazzo Madama.

La Women Orchestra è un’orchestra sinfonica composta da tutte donne. E’ nata nel 2017 con l’intento di lanciare un messaggio forte contro la violenza di genere. La formazione, che raggruppa circa 30 elementi, tutte donne siciliane, si è già esibita nei più importanti teatri siciliani, e in alcuni nazionali. Nel settembre 2020 ha commosso pubblico e giudici del programma televisivo di Canale 5 “Tu sì que vales”, con un medley dedicato al compianto Maestro Ennio Morricone. È stata ospite speciale, nel 2020 e nel 2021, dell’evento internazionale Eu Web Awards. Lo scorso inverno, è stata impegnata nel tour di “Give peace a chance”, un concerto inno alla pace, eseguito insieme alle Sisters of the New Gospel e alla nota cantautrice Deborah Iurato. Ha inoltre accompagnato la nota cantautrice Lidia Schillaci nel recital omaggio a Lucio Dalla "Donne per Lucio". Imminente un nuovo progetto musicale dal titolo "Women on fire, Rock legends" con la cantante spagnola Cristina Ramos.