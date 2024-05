Disco d'esordio per i Saint Mary Candy

Otto canzoni in inglese intrise di psichedelia americana e shoegaze britannico, una atmosfera onirica e sognante che fluttua nella sperimentazione sonora sostenuta da una base di chitarre e un tappeto di synth e avvolge l’ascoltatore trascinandolo in un vortice di sensazioni che lo allontanano dalla realtà, e lo rimandano in un altro spazio temporale, indietro nel tempo. Un viaggio tra gli anni ‘60 e gli anni ‘90, periodo in cui nasce lo shoegaze, genere tra l’alternative rock e l’indie, caratterizzato da un massiccio uso di effetti sonori sulla pedaliera del chitarrista e sulle voci, sempre sommerse e mai urlate, con attenzione tanto all’armonia quanto all’impatto sonoro.

Sono decisamente le atmosfere shoegaze degli anni ’90 e il rock psichedelico degli anni ’60 a plasmare il sound dei “Saints”, che spaziano tra momenti rarefatti ed onirici e poi si ritrovano a dipingere quadri sonori dai colori saturi ed acidi, preferendo le sfumature ai tratti decisi. E’ come se la musica dei Saint Mary Candy stimolasse la produzione di serotonina, ascoltarli rilassa e genera qualcosa che assomiglia alla felicità, anche se si tratta di musica che trasuda malinconia dark; ci si ritrova ad ascoltarli ad occhi chiusi, con un sorriso stampato sul viso e la testa che oscilla assecondando il ritmo e il suono mentre loro dal palco sembrano invitare a rallentare i ritmi, a non avere fretta perchè non sempre è necessario correre e la vita va assaporata con profondi respiri, fermandosi ad ammirarla in tutta la sua bellezza, senza sprecarla e senza trascurare i dettagli.

Ai loro concerti, una volta dopo l’altra, il pubblico è diventato sempre più numeroso e i Saint Mary Candy invitati a suonare sempre più di frequente e anche in apertura a band come New Candys e Be Forest e poi negli studi Fat Sounds con la produzione affidata a Roberto Cammarata con cui hanno pubblicato i primi due singoli “Don’t Turn Off The Light” e “Get A Ride”. Di Get A Ride c'è un videoclip, diretto da Mirko Bonanno e girato in una Sicilia arsa dal sole a strapiombo sul mare, in un luogo polveroso e assolato, la riserva di Capo Gallo sulla costa di Palermo che tanto ricorda il deserto americano.