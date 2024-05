Si è conclusa la quarta edizione di Heroes Festival, manifestazione prodotta da Music Innovation Hub che unisce musica, innovazione e sostenibilità sociale e che quest’anno, per la prima volta, ha abbracciato una formula diffusa. Sei location significative, 11 artistə e oltre 20 ore di musica: un grande successo che non può che confermare l’edizione 2025

Dal 7 al 24 maggio Heroes ha percorso l’Italia accompagnando di città in città il Festival dello Sviluppo Sostenibile dell’ASviS per amplificarne il messaggio, con una line up che ha spaziato fra gli stili e le sonorità più diverse, dall’italodisco al glam rock, dal rap alla musica classica. I protagonisti Kety Fusco, Dov’è Liana, Emmanuelle, Lucio Corsi, Casino Royale, Populous, Deena Abdelwahed, go-Dratta, Cosmo, BigMama, la European Union Youth Orchestra: 11 protagonistə della musica italiana e internazionale che, da Ivrea a Roma, passando per Torino, Bologna, Milano e Palermo, si sono esibiti di fronte a un pubblico ogni volta più caloroso e partecipe (oltre 4000 le presenze accorse nell’arco delle 6 tappe).

Heroes e gli obiettivi di sviluppo sostenibile Dal 2020, ogni edizione di Heroes è dedicata agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e valorizza diverse tematiche, dal sostegno a lavoratori e lavoratrici dello spettacolo durante la pandemia, alla diversity, fino alla produzione di concerti sostenibili. Quest’anno, dopo la preview del 2023 a Napoli, Heroes si è focalizzato sul tema della rigenerazione urbana e lo ha fatto scegliendo location dal riconosciuto valore sociale e culturale, come Auditorium Officina H, Cascina Falchera, DumBO, BASE Milano, Averna Spazio Open, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e collaborando con numerosi partner tra cui UN SDG Action Campaign per valorizzare gli SDGs anche sui territori e comunicare una nuova interpretazione delle città e del loro contesto. approfondimento Heroes Festival con Cosmo, Lucio Corsi e Casino Royale: il programma