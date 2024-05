“Che senso ha”. Hai ancora il coraggio di sognare? Hai ancora la forza per concretizzare i tuoi sogni in realtà? Nonostante tutto e tutti, nonostante le circostanze che spesso sembrano dirti che è impossibile, che devi accontentarti di quello che hai. Ti accontenti? O vuoi combattere?



Da quando siamo piccoli ci insegnano che i nostri sogni vanno coltivati. Ognuno di noi ha un fuoco dentro che deve alimentare, ma crescendo non ci mettiamo troppo tempo per capire che i sogni, spesso, sono solo un’illusione. Noi, Not Too Shabby, vogliamo dare speranza. Attraverso il nostro nuovo brano, “Che senso ha”, vogliamo che i nostri ascoltatori si pongano delle domande, al contrario di quanto siamo abituati a voler ricevere solo risposte. Ognuno di noi è diverso, reagisce diversamente e con i propri tempi. Non riusciamo a dare delle risposte concrete che valgano per ognuno di noi. Non per questo vuol dire che una risposta non c’è, bisogna solo crederci, fare tutto ciò che è a nostra disposizione per inseguire ciò che siamo e se ci sembra di aver raggiunto un punto morto trovare il modo per reinventarsi.

“Io resto qui immobile,

cattura un fermo immagine

Coi piedi nelle sabbie mobili

Ma non esistono favole”

Questi i versi introduttivi della canzone che con i suoni forti, drammatici, la voce satura che si apre con un’aria più sognante nel corso della canzone, per finire a una sorta di lamento nel ritornello in cui ripete le frasi “sognare che senso ha? / affondo nella realtà”, tendono a ricreare un’atmosfera cupa, arrabbiata, delusa dal distacco che c’è fra sogni e realtà. Il videoclip, diretto da Domenico Lamanna, abbiamo pensato di strutturarlo come una sorta di breve cortometraggio. Abbiamo ricercato un modo per comunicare anche attraverso le immagini, estremizzando un po’ il messaggio del nostro testo e incorniciando il nostro stato d’animo nella prospettiva di un ragazzo che ha ancora il coraggio di sognare, qualunque sia il suo sogno, e che proprio per questo motivo, agli occhi degli altri risulta pazzo, un malato di mente. Proprio per questa ragione il protagonista viene forzato a vivere il suo presente in un ospedale psichiatrico in cui viene studiato, sedato e lasciato solo a sé stesso confinandogli il corpo in una camicia di forza. I Not Too Shabby hanno pensato che chiunque può riconoscersi in questa situazione, sia chi i sogni li ha ancora vivi dentro di sé e a tentoni cerca di concretizzarli, sia chi è riuscito a farlo, ricordando quanta fatica gli è costato, sia chi purtroppo ha perso le speranze per credere nei propri sogni e ormai ci ha rinunciato. Realizzare il nostro video è stato molto divertente, ci siamo improvvisati attori e ognuno di noi si è calato nei panni di un personaggio per mandare avanti la narrazione e pensiamo di aver creato un bel risultato di coerenza fra musica, testo e trama del video. Non vi resta che guardarlo.