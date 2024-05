Un pianista che unisce la tradizionalità della musica classica al pop più contemporaneo, ma anche alla danza, e a tante sfumature della vita che colora con la sua musica: abbiamo incontrato uno dei musicisti e compositori più interessanti del momento che oggi, giovedì 16 maggio, suonerà all’anteprima di Piano City Milano. Insieme a lui abbiamo parlato di cosa significa essere musicisti ma anche della bellezza della musica classica che no, non è assolutamente noiosa. La nostra intervista

Alexis Ffrench è appena arrivato a Milano. La giornata è piuttosto uggiosa, quasi con colori e temperature londinesi, che ricorda poco prima dell'inizio della nostra conversazione: "Ho portato un po’ di Londra a Milano", dice sorridendo. Ci racconta di qualche disguido avuto poco prima di partire e si scusa per i pochi minuti di ritardo, ma è felicissimo di essere in città per un appuntamento molto importante. Il celebre pianista inglese, infatti, è a Milano per il concerto che terrà stasera a Villa Necchi Campiglio, anteprima di Piano City Milano in collaborazione con Apple Music Classical. Ffrench, però, non è soltanto un eccellente musicista, ma anche il conduttore di Classical Connections, show innovativo in cui guida gli ascoltatori in lunghi viaggi proprio nella musica classica. Sapevate che Bach si può trovare anche nell’ultimo album di Beyoncé? È uno dei temi che lo stesso pianista tratta in questo programma, che si può ascoltare ogni sabato alle 19.00. La tradizione della musica classica è anche nel pop più contemporaneo. Sì, è tutto vero.

"La musica classica è la base di ogni genere musicale"

Alexis, la musica classica è la base di ogni genere musicale, la si trova ovunque, anche nel pop o nel rock più estremo. Come unisci questi mondi così diversi e apparentemente lontani?

La musica è parte integrante della mia vita da così tanto tempo, e spesso ritrovo la musica classica anche in altri generi. È un tema che tratto spesso anche nel mio programma. Io nasco come amante della musica, anzi proprio come fan, e da attento ascoltatore grazie alla collezione di dischi di mio padre. Una nutrita collezione composta da album di Aretha Franklin, Sam Cooke, Bob Marley ma anche con melodie di Mozart. Una panoramica piuttosto ampia, direi! Sono entrato nel mondo della musica molto presto e ho poi ho iniziato a suonare il pianoforte sul tavolo della cucina, muovendo le mie dita al ritmo di Stevie Wonder. Ho notato subito che non c’erano barriere tra le varie tipologie di musica, ed è qualcosa di ancora oggi vedo. La musica classica dà le basi di molta melodia che ascoltiamo ogni giorno: tante persone non si rendono conto che magari la colonna sonora di un film o di una pubblicità che si vedono oggi sono state composte anche duecento anni prima. Ne parlo proprio nel mio programma: trovo che questi parallelismi siano molto interessanti, e soprattutto osservare con più attenzione le canzoni ci permette di guardare in maniera diversa anche al passato. Lo trovo un bellissimo viaggio!

Il concerto giovedì 16 maggio a Villa Necchi Campiglio

Sarai a Piano City, e come una Tiny Dancer, come direbbe Elton John, suonerai con molta delicatezza e rispetto in un luogo magico come Villa Necchi Campiglio. Sai già cosa porterai dal vivo?

Ho da poco terminato alcuni tour, e la cosa che più mi piace del suonare dal vivo in tante parti diverse del mondo è che incontro molte persone, che stanno vivendo momenti diversi della loro vita. La musica ha questa bellissima caratteristica: unisce la gente in un unico luogo, gente che magari non ha scelto il vicino di posto. Spesso mi capita di rispondere a ciò che vivo e provo in quei momenti, anche rispetto all’energia che quelle persone portano. Quindi mi capita di suonare dei brani che tutti aspettano di ascoltare, ma anche mie composizioni improvvisate sul momento. In un concerto in Svezia sapevo che un ragazzo avrebbe fatto la proposta di fidanzamento alla sua ragazza, così gli ho chiesto di selezionare alcune note per comporre una melodia. È stata una bellissima serata. Mi piace l’idea di poter creare delle esperienze e fare qualcosa di unico per le persone.