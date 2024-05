Plants Play Orchestra, la musica di piante e alberi arriva a Milano

La magia della musica si mescola alla meraviglia della natura in un evento senza precedenti che sta per prendere vita a Milano e ci accompagnerà per tutta la lunga estate meneghina. La Plants Play Orchestra arriva in città con la sua sinfonia vegetale, trasformando piante ed alberi in veri e propri musicisti dall'animo vibrante. 5 appuntamenti da giugno a settembre 2024 nella location di spazio ARIA – ex Macello di Viale Molise.

Il concept. Immaginatevi immersi in un'atmosfera unica, circondati dal verde rigoglioso delle piante che emanano melodie incantevoli. Questa non è solo musica, è vita che si esprime attraverso suoni armoniosi e irresistibili. Le piante, esseri intelligenti e sensibili, vibrano seguendo il loro bioritmo, trasformando le proprie emozioni in note musicali che rapiscono l'anima.