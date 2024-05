Carmen Alessandrello, lo smarrimento è Il Mondo ed il Resto: il video

Ne Il Mondo ed Il Resto, il mio nuovo singolo, ho cercato di mettere nero su bianco quel senso di smarrimento che si vive in alcune fasi strane della vita, momenti in cui ogni certezza sembra crollare, in cui è meglio non prendere decisioni fondamentali anzi è doveroso chiedere aiuto se ci si sente legati ad un masso sott’acqua. Per fortuna c’è sempre qualcuno che sa mettere fine al nostro buio e come il sole all’alba, lascia lentamente l’oscurità alle spalle. Il lieto fine sta proprio nel raggiungere la consapevolezza che insieme alla persona scelta (intesa come legame indissolubile e senza tempo) si può superare ogni impedimento, anche quando l’ostacolo siamo noi stessi e vediamo una realtà distorta.



Questa canzone nasce con l’intento di ringraziare chi ha fatto la parte del Sole, una canzone in parte allegorica e in parte esplicita, immagini singolari che evocano stati d’animo contrastanti appunto. Nel videoclip qui in anteprima si è cercato, attraverso effetti particolari e riprese prospettiche, di emulare il comportamento delle emozioni che una persona vive, si è cercato di dare un’immagine ad ognuno degli alter ego presenti in uno stesso mondo. Immagini a volte nitide a volte confuse, ora statiche ora dinamiche, una danza del dualismo, una lotta che finisce in simbiotica fusione.

La fotografia dal gusto retrò riprende la musicalità del brano ed il mio mondo artistico, mentre lo sfondo nero fa da sipario simboleggiando il “resto” appunto.



La realizzazione del video è stata affidata a BeStudio nella persona di Antonio Riva; è stato fondamentale il supporto di Freecom che ha sponsorizzato interamente il video, come fondamentale è stata la collaborazione di Spazio Naselli che ha messo a completa disposizione lo splendido Teatro Naselli di Comiso per le riprese di questo video.